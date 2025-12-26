Circus-Krone-Premiere: Tierschützer stürmen die Manege – Statement veröffentlicht

Mitten in der Premiere laufen zwei Aktivisten in die Manege. Das Licht geht aus, Zuschauer buhen, draußen kommt es zum Streit mit dem Personal.

Die Premiere des Winterprogramms im Münchner Circus Krone ist durcheinander gewirbelt worden. Am Abend des ersten Weihnachtstags liefen zwei Aktivisten in die Manege und versuchten unter lauten Buh-Rufen des Publikums, ein Banner zu entrollen.

Bei der Aktion erlosch das Licht im Zirkus und eine Frau und ein junger Mann wurden unter Applaus der Zuschauer nach draußen befördert, wo mehrere Menschen lautstark mit dem Zirkuspersonal stritten. Eine herbeigerufene Polizeistreife versuchte, die Wogen zu glätten, Verstärkung wurde angefordert.

Tierschützer äußern sich zum Zirkus-Vorfall

Jetzt äußern sich die Tierschützer zu dem Vorfall. Es habe sich um Mitglieder der Gruppe Animal Rebellion gehandelt. Nach Angaben der Gruppe Animal Rebellion wurden ihre Mitglieder dort vom Zirkuspersonal "gewaltvoll aus der Manege geprügelt". Die Gruppe will nun wegen schwerer Körperverletzung Strafanzeige stellen. Die Polizei München bestätigte an dem Abend jedoch keine Anzeigen.

Heute übergibt Animal Rebellion dem Veterinäramt Aufnahmen von offenbar gequälten Pferden und fordert ein sofortiges Ende der Pferdeshow. Langfristig soll verhindert werden, dass der Circus Tiere für Unterhaltung einsetzt oder misshandelt.

Scarlett Treml, Tierwissenschaftlerin und Sprecherin der Gruppe, erklärte, die Tiere führten die Tricks "nicht freiwillig aus, sondern weil sie müssen" und ihre Dressur basiere "auf Gewalt, Einschüchterung und Misshandlung". Sie betonte, dass der Protest weitergehe, bis Krone "keine Tiere mehr quält und sich für einen Circus ohne Tiere entscheidet“.

Das Motto: "Ich. Du. Wir. Krone"

Der Circus Krone steht - wie andere Einrichtungen seiner Art - immer wieder in der Kritik, weil Wildtiere wie Löwen dort dressiert werden. Ob die Aktion damit im Zusammenhang stand, war zunächst unklar.

Aktivisten hatten versucht, in der Manege ein Banner zu entrollen. © Britta Schultejans/dpa

Der Circus Krone feierte am ersten Weihnachtstag die Premiere seines Winterprogramms, das in diesem Jahr unter dem Motto "Ich. Du. Wir. Krone" steht. Neben verschiedenen Artisten und Clowns gab es auch Einlagen mit Pferden, Kamelen und Löwen.