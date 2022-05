Promi-Kinder: Datet Luna Schweiger den Neu-Prinzen Kevin von Anhalt?

Hat Amors Pfeil im Luxushotel Bayerischer Hof in München mitten ins Herz getroffen? Luna Schweiger soll den neuen Adoptiv-Sohn von Prinz Frédéric von Anhalt daten. Ist die Tochter von Kino-Liebling Til Schweiger mit Kevin Prinz von Anhalt zusammen?

Während Papa Til Ärger mit seinem Hotel-Projekt am Tegernsee hat, schwebt Tochter Luna Schweiger auf Wolken sieben. Die schöne Blondine soll einen ganz besonderen Mann ziemlich sympathisch finden: Kevin Prinz von Anhalt. Der Adoptiv-Adelige ist der jüngste Spross von Frédéric von Anhalt, dem Witwer von Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor.

Til Schweigers Tochter: Treffen im Bayerischen Hof in München

Frédéric zu "Bild": "Es war vor ein paar Wochen im Hotel Bayerischer Hof in München, da stürmte Luna auf mich zu mit ihren Freundinnen: 'Du bist doch der Mann von Zsa Zsa Gabor'." Und dort soll die Promi-Tochter auch Kevin getroffen haben. "Luna hat sich mit Kevin besonders gut verstanden. In den letzten Wochen sind sie sich wohl nähergekommen", meint der 78-Jährige.

Hat Luna Schweiger einen neuen Freund?

Was sagt die 25-jährige Tochter von Til Schweiger? Sie schweigt – und genießt. Und auch Kevin Prinz von Anhalt will sich zu den Liebes-Gerüchten auf AZ-Anfrage nicht äußern.

Wer ist Kevin Prinz von Anhalt?

Kevin Prinz von Anhalt wurde Ende 2021 von Frédéric von Anhalt adoptiert. Der 27-Jährige wurde als Kevin Feucht in Sonthofen im bayerischen Schwaben geboren, danach zog die Familie nach Schwetzingen (bei Mannheim). Er studierte BWL und Marketing, lebte in Santa Barbara und lernte Frédéric vor neun Jahren in Los Angeles kennen. Mittlerweile wohnt Kevin in München und Hamburg. Er ist Gründer der "Skillers Academy", in der man zum Fußballspieler ausgebildet wird. Sein Versprechen: "Lerne das Fußballspielen von Profis. Du wirst durch unser Training, unsere fußballerischen Fähigkeiten und Erfahrungen an deine Leistungsgrenze gebracht."