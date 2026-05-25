Promi-Freundin über Verhältnis zu Thomas Gottschalk: Warum der Kontakt "weniger geworden" ist

Seit Bekanntwerden seiner Krebsdiagnose hat sich Thomas Gottschalk aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Eine ehemalige Weggefährtin hat jetzt verraten, wie es um ihren Kontakt zu dem Showmaster bestellt ist.

Michelle Hunziker (49) und Thomas Gottschalk (76) haben gemeinsam jahrelang "Wetten, dass..?" moderiert - doch wie eng ist das Verhältnis heute noch? Die 49-Jährige gibt darüber Auskunft. Ihr Fazit: herzlich, aber nicht mehr alltäglich.

"Vor kurzem habe ich ihn getroffen und war sehr froh, ihn zu umarmen", sagt Hunziker. Regelmäßig ist der Kontakt aber nicht mehr. "In der letzten Zeit ist es weniger geworden. Meine Familie, meine Shows, mein ganzes Leben ist in Italien. Wenn wir uns sehen, ist es immer schön, aber wir telefonieren nicht."

Gottschalk trat zuletzt ohnehin kürzer in der Öffentlichkeit: Der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator hatte Ende November 2025 eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Er leidet an einem epitheloiden Angiosarkom - einem seltenen, bösartigen Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Die Diagnose hatte Gottschalk bereits im Sommer 2025 erhalten, sie aber erst Monate später publik gemacht. Seitdem wurde er operiert, unterzog sich weiteren Eingriffen sowie über 30 Bestrahlungen und einer medikamentösen Therapie.

Rückendeckung für einen alten Weggefährten

Dass Gottschalk zuletzt auch durch Moderationspatzer und einen teils umstrittenen Humor in die Kritik geraten ist, hat Hunziker bewusst nicht kommentiert - und sie erklärt nun auch offen, warum: "Ich habe Thomas lieb. Ich habe ihn so lieb, dass ich es nie kommentiert habe, wenn er vielleicht mal einen nicht ganz richtigen Satz gesagt hat. Und ich werde ihn auch weiterhin liebhaben. Weil ich weiß, was für eine tolle Zeit wir zusammen erlebt haben."

2009 rief er sie an und fragte, ob sie gemeinsam "Wetten, dass..?" machen wollten. Hunziker kannte das Format bereits als Gast - und zögerte nicht. Gottschalk sei "unangepasst" gewesen und habe "die Show einfach gerockt".

Frank Elstner als eigentlicher Türöffner

Dabei wäre die Schweizerin womöglich gar nie dauerhaft nach Deutschland gekommen, hätte nicht jemand anderes früh die Initiative ergriffen. Dass sie "nach Deutschland gehe, war Frank Elstners Idee", stellt Hunziker klar. 1998 trat sie mit Eros Ramazzotti (62) - zu diesem Zeitpunkt noch ihr Partner - als Gast bei "Wetten, dass..?" auf, damals noch unter Elstners Leitung. Der Moderator war offenbar beeindruckt: "Frank Elstner hat mich angerufen und gesagt: Du musst ins deutsche Fernsehen, unbedingt!"

Thomas Gottschalk habe ihr dann zwar die "Wetten, dass..?"-Moderatorenrolle gegeben, doch der Grundstein war schon gelegt. Hunziker moderierte zunächst kleinere Formate, bevor sie die ersten Staffeln von "Deutschland sucht den Superstar" übernahm.

Schweigen mit Ansage

Auf eine Frage aber gibt Hunziker keine Antwort. Wie das Verhältnis zwischen Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen (72) hinter den Kulissen von "Das Supertalent" wirklich war, als alle drei gemeinsam vor der Kamera standen, will sie nicht verraten. Statt einer Erklärung kommt ein einziger Satz: "Sehen Sie mein Gesicht? Meine Lippen sind verschlossen." Manchmal sagt das bewusste Schweigen mehr als jede Antwort.