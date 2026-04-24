Promi deckt Schwindel von Cathy Hummels auf: "Das ist so was von gelogen"

Lügen haben kurze Beine. Jetzt wurde Cathy Hummels beim Flunkern erwischt. Welche Falschaussage der Moderatorin wird jetzt in einer TV-Show aufgedeckt? Und: Was steckt hinter der Lüge, die aus einem Promi-Spiel stammt?

Cathy Hummels erzählt vor laufender Kamera eine Lüge. Mehrere Promis kommen ihr auf die Schliche.

Bei einem Gastauftritt in der Sendung "Kampf der Realitystars" tischt Moderatorin Cathy Hummels den Kandidaten eine Lüge auf – doch sie wird von einem VIP gnadenlos entlarvt.

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Kampf der Realitystars", die aktuell auf RTL+ zu sehen ist. Im TV wird diese Episode erst am Mittwoch (30. April, 20.15 Uhr) auf RTLZWEI ausgestrahlt.

Cathy Hummels lügt für TV-Sendung: Stars spielen um 10.000 Euro

Eigentlich hat Cathy Hummels der Trash-Show "Kampf der Realitystars" vor knapp zwei Jahren als Moderatorin den Rücken gekehrt. Doch für die "Allstars"-Staffel, die von TV-Legende Arabella Kiesbauer moderiert wird, kehrt die Münchnerin nun in die Sendung zurück – und lügt dabei wie gedruckt.

In der neuesten Folge wird den Kandidaten die Möglichkeit geboten, ihre Gage um 10.000 Euro zu erhöhen. Bei einem geheimen Spiel werden Videobotschaften von Promis vorgespielt, darunter auch von Cathy Hummels. Die Aufgabe: In jeder Sequenz sind falsche Aussagen versteckt, die aufgedeckt werden müssen. So berichtet die Münchnerin über ihren Werdegang: "Ich bin Moderatorin, ich bin Unternehmerin, und ursprünglich habe ich mal Betriebswirtschaftslehre studiert. Ich war auch schon mal als Moderatorin für 'Kampf der Realitystars' tätig."

"Kampf der RealityAllstars": Lüge von Cathy Hummels aufgeflogen

So weit, so richtig. Dann erklärt Hummels weiter: "Eines meiner größten Hobbys ist Reformer-Pilates. Einer meiner größten Erfolge im Sport bisher war, dass ich tatsächlich den Ironman-Triathlon auf Hawaii gelaufen bin." Schaffen es die Realitystars, die Unwahrheit aufzudecken?

Die Aussagen von Cathy Hummels entsprechen fast alle der Wahrheit – nur zu einer Teilnahme am berühmten Ironman-Triathlon ist es bisher nie gekommen. Frédéric Prinz von Anhalt hat die Lüge schnell entlarvt. Auch Georgina Fleur und Serkan Yavuz haben den richtigen Riecher. Yavuz meint selbstsicher: "Das ist so was von gelogen, dass sie beim Ironman-Triathlon mitgelaufen ist."

Serkan Yavuz und weitere "Kampf der RealityAllstars"-Teilnehmer enttarnen die Lüge von Cathy Hummels. © imago/Star-Media

Sam Dylan über Cathy Hummels: "Der trau ich alles zu"

Sam Dylan zählt zu den Kandidaten, die die Unwahrheit in Hummels' Erzählung nicht erkennen konnten. Der Reality-Star betont gewohnt scharfzüngig: "Der trau ich alles zu." Bereits 2025 stichelte Dylan gegen die 38-Jährige, nachdem bekannt geworden war, . Cathy Hummels präsentierte das Format von 2020 bis 2024.

In Form einer Videobotschaft ist Hummels also kurzzeitig wieder in der Sendung zu sehen. Nachdem alle Promi-Clips gezeigt wurden, kann in Folge sieben Serkan Yavuz das 10.000-Euro-Spiel gewinnen. Der 33-Jährige konnte somit die meisten VIP-Lügen entlarven.