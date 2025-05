Cathy Hummels von Arabella Kiesbauer ersetzt: Talkshow-Ikone spricht Klartext

Als Moderatorin des Formats "Kampf der Realitystars" ist Talkshow-Ikone Arabella Kiesbauer zurück im TV. Zuvor moderierte Cathy Hummels die Sendung und Kiesbauer musste Anschuldigungen über sich ergehen lassen. Jetzt meldet sich die 56-Jährige zu Wort.

Seit dem 7. Mai schlägt das Herz vieler Trash-TV-Fans wieder höher: Das beliebte Format "Kampf der Realitystars" startete in seine sechste Staffel. Wie gewohnt kommt es zu Streitereien und viel Drama zwischen den Kandidaten, zu denen sich in diesem Jahr unter anderem Anouschka Renzi (60) oder auch Martin Semmelrogge (69) zählen. Also alles beim Alten – zumindest fast. Denn anstatt von Cathy Hummels (37) . Die Talkshow-Ikone der 90er-Jahre kehrte in die TV-Welt zurück. Sie verrät, wie es dazu kam.

Arabella Kiesbauer bei "Kampf der Realitystars": "Na klar, fliegen da die Fetzen"

Bei "Kampf der Realitystars" müssen die Kandidaten regelmäßig in Wissens- oder Sportspielen gegeneinander antreten. Das sei für Arabella Kiesbauer sehr unterhaltsam und habe den Moderatorenjob im Format verlockend gemacht, wie sie gegenüber der Zeitschrift "das neue" verrät. Der große Auftritt der Moderatorin folgt in der Show jedoch stets in der "Stunde der Wahrheit". Darin müssen die Kandidaten Frage und Antwort stehen. Die Teilnehmer sollen ihr Verhalten vor Kiesbauer rechtfertigen.

Der 56-Jährigen komme hier die Talkshow-Erfahrung zugute: "Ich spreche mit den Realitystars über das, was sie erlebt haben, und greife Themen auf, bei denen es Konfliktpotenzial gibt." Die Fernsehbekanntheit betont: "Da geht's dann auch mal ins Eingemachte. [...] Na klar, fliegen da die Fetzen."

Nach Vorwürfen wegen Cathy Hummels: Das sagt Arabella Kiesbauer

Nachdem bekannt wurde, dass Arabella Kiesbauer die Nachfolge von Cathy Hummels übernimmt, war die 56-Jährige mit Vorwürfen konfrontiert. Kiesbauer habe Hummels den Job genommen, hieß es. Die Talkshow-Ikone kann diese Anschuldigungen wohl nicht ernst nehmen. Hummels habe sich bei ihr gemeldet: "Cathy war total lieb und hat mir zur ersten Sendung viel Glück gewünscht." Kiesbauer freue sich, dass die 37-Jährige ihr "ein erfolgreiches Format übergeben" habe.

Arabella Kiesbauer an der Seite ihres Mannes Florens Eblinger. © imago/SKATA

Arabella Kiesbauer spricht über Vergangenheit: "Zeiten haben sich geändert"

An ihre Zeit als Talkshow-Moderatorin erinnere sich Arabella Kiesbauer gern zurück. Doch sie bezweifle, dass Talkshows "in der Form" wie in den Neunzigern heute noch möglich wären: "Die Zeiten haben sich einfach geändert." Umso mehr scheint es die 56-Jährige zu schätzen, dass sie bei "Kampf der Realitystars" einen für sie passenden Job gefunden hat.

Arabella Kiesbauer privat: Er hält "zu Hause alles am Laufen"

Die Dreharbeiten für das RTL2-Format, die in Thailand stattfanden, sind bereits abgeschlossen. Dafür musste sie ihre Heimat Wien und ihre Familie für längere Zeit hinter sich lassen. "Mit viel Unterstützung" sei das möglich gewesen – Ehemann Florens Eblinger habe "zu Hause alles am Laufen" gehalten.

Zudem erklärt Kiesbauer, Tochter Nika (17) und Sohn Neo (14) seien "mittlerweile älter und selbstständiger", was ihre Abwesenheit zu Hause wohl einfacher gestaltete. Ob die Moderatorin dadurch bereits über weitere TV-Jobs nachdenkt? Ganz unwahrscheinlich ist das nicht – ihre Fans können gespannt sein.