Heidi Klum war im Laufe ihrer Karriere mit einigen Vorwürfen konfrontiert. Auch jetzt melden sich mehrere Promi-Damen kritisch zu Wort – und rechnen mit der GNTM-Chefin ab.

Senna Gammour (46) und Bahar Kizil (37) traten als Girlgroup Monrose mehrmals bei "Germany's Next Topmodel" auf. Dabei kamen die Sängerinnen auch mit GNTM-Chefin Heidi Klum (53) in Kontakt. Wie sie die TV-Bekanntheit erlebten, verraten Gammour und Kizil jetzt im gemeinsamen Gespräch mit Model Tessa Bergmeier (37).

Heidi Klum mit Vorwürfen konfrontiert: "Ich glaube, die mag keine Frauen"

Bergmeier nahm 2009 an der 4. GNTM-Staffel teil und machte, wie auch ihre Gesprächspartnerinnen, ihre ganz eigenen Erfahrungen mit Heidi Klum. Die 37-Jährige wurde damals als zickig und unberechenbar stilisiert – offenbar zu Unrecht, wie Bergmeier nun im Podcast " " betont.

Bergmeier habe sich von Klum und der Produktion provoziert und schlecht behandelt gefühlt. "Ich habe ja eh meine Meinung über sie. Ich finde, sie ist eine bildhübsche Frau, sehr erfolgreich. Aber ich glaube einfach, die mag keine Frauen", sagt Monrose-Star Senna Gammour. Ein harter Vorwurf, dem Tessa Bergmeier jedoch ohne Weiteres zustimmt. "Ich glaube auch, die mag keine Frauen. Was die so vielen Frauen schon angetan hat ... Schönheit kann man eben im Außen nicht messen. Schönheit ist, wer du bist, und was du am Herzen trägst."

Die 37-Jährige ist bei Weitem nicht die einzige GNTM-Kandidatin, die sich bereits offen gegen Klum ausgesprochen hat. Im Laufe der Zeit kamen einige Ex-Teilnehmerinnen zum Vorschein, die die vermeintliche Model-Mama und ihren Umgang mit ihren Schützlingen kritisierten.

Senna Gammour und Bahar Kizil, die einst mit der Girlgroup Monrose große Erfolge feierten, sprechen nun über ihre Erfahrungen mit Heidi Klum. © imago/Future Image

Sängerinnen rechnen mit Heidi Klum ab: "Immer so eine Kälte gespürt"

Senna Gammours und Bahar Kizils Begegnungen mit Klum liegen schon einige Jahre zurück. 2010 hatten sie mit Monrose ihren letzten Auftritt bei "Germany's Next Topmodel". Doch ihre Erinnerungen an Heidi Klum sind noch sehr präsent. Gammour äußert: "Mit mir konnte sie gar nichts anfangen. Weil ich so gar nicht in ihr Schema passe. Ich bin POC [Person of Color, d. R.], ich bin laut, passe nicht rein, bin schwierig, und meine Nase ist zu groß für sie." Die Chemie zwischen ihr und der GNTM-Chefin habe von Anfang an nicht gestimmt. "Immer, wenn ich ihr begegnet bin, habe ich so eine Kälte gespürt, also so eine oberflächliche Kälte", so das Urteil der Sängerin. "Alles kalkuliert", fügt Tessa Bergmeier im Gespräch hinzu.

Tessa Bergmeier nahm 2009 an der 4. Staffel von "Germany's Next Topmodel" teil. Über Heidi Klum äußert sie sich heute kritisch. © imago/Panama Pictures

Senna Gammour misstrauisch: "Hab ich ihr nie abgekauft"

Auch Bahar Kizil findet deutliche Worte: "Ich hatte nie das Gefühl, dass sie uns da haben will. Also dass sie wirklich nicht wollte, dass wir da auftreten." Laut Gammour habe Monrose nur deshalb bei GNTM performen dürfen, weil die Band als "ProSieben-Act" erachtet wurde. Klums TV-Show wird seit jeher auf dem Privatsender ausgestrahlt. "Sie musste eben Kompromisse eingehen", so Senna Gammour. "Das Ding ist aber: Das Oberflächliche, was sie uns gegeben hat, das hab ich ihr nie abgekauft, weil die uns ja nie mal in die Augen geguckt hat."

Bahar Kizil, Senna Gammour und Mandy Capristo von Monrose im Jahr 2010. Damals traten die Sängerinnen im Rahmen des "Germany's Next Topmodel"-Finale mit ihrem Song "Like A Lady" auf. © imago/APress

"Ich weiß nicht, wer die Frau wirklich ist"

Offensichtlich blicken Senna Gammour und Bahar Kizil von Monrose und auch Tessa Bergmeier nicht positiv auf ihre Erfahrungen mit Klum zurück. Letztere wird abschließend noch mal kritisch: "Wer weiß, was ihre wahren Werte sind. Ich habe keine Ahnung, ich weiß eh nicht, wer die Frau wirklich ist."