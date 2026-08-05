Promi-Damen boykottieren Markus Lanz’ Sendung: Das ist der Grund

Markus Lanz muss Kritik einstecken. Zwei Promi-Damen äußern Vorwürfe an den Moderator und erklären, warum sie seine ZDF-Talkshow nicht verfolgen.

In der Polit-Talkshow von Markus Lanz (57) sind starke Meinungen und hitzige Diskussionen garantiert. Regelmäßig lockt der Moderator viele Zuschauer vor die TV-Bildschirme. Ab dem 18. August, nach der Sommerpause, geht seine Sendung in eine nächste Runde. Zwei Promi-Damen werden allerdings nicht einschalten – aus einem ganz bestimmten Grund, wie sie jetzt verraten.

Boykott von Markus Lanz: TV-Kollegin will nicht einschalten

Lanz' TV-Kollegin Lola Weippert (30) und Sängerin Vanessa Mai (34) haben eine klare Meinung zu dem Moderator. Es sei eine Schwäche des 57-Jährigen, dass er die Gäste in seiner Sendung nicht ausreden lassen könne. "Der stellt gute Fragen", so Weippert im Podcast " ". Doch ständig falle Lanz seinen Gesprächspartnern ins Wort. Das sei ein großer Störfaktor, der bei der 30-Jährigen zu einem klaren Entschluss geführt hat: Sie boykottiert Lanz' Sendung. "Ich kann mir sein Format einfach nicht anschauen."

Podcast-Partnerin Vanessa Mai sieht das ähnlich. Die Schwiegertochter von Andrea Berg meint, es gebe viele Menschen, die das Format wegen Lanz' Gesprächsführung nicht verfolgen. Zu ihnen zähle ihr Ehemann Andreas Ferber: "Er sagt das auch immer."

Moderatorin Lola Weippert stichelt in ihrem gemeinsamen Podcast mit Vanessa Mai gegen TV-Kollege Markus Lanz. © imago/Oliver Langel

Kritik an Markus Lanz: Das sagt Vanessa Mai

Doch Mai will nicht nur kritisieren und nimmt den ZDF-Moderator teilweise in Schutz. Dass Markus Lanz in der Sendung viel rede, sei in gewisser Weise das Konzept des Formats. "Der hat außerdem einen Knopf im Ohr", betont die Sängerin. Damit weist sie darauf hin, dass der Talkshow-Host während der Gespräche mit seinen Gästen Anweisungen und Hinweise aus der Regie erhalte. Dieser Ablauf ist bei Talk-Formaten keine Seltenheit.

Im April 2016 war Vanessa Mai selbst bei Markus Lanz zu Gast. © imago/Future Image

Lola Weippert appelliert an Markus Lanz: "Lass die Personen ausreden"

Lola Weippert, die selbst als Moderatorin arbeitet, zeigt sich in diesem Punkt verständnisvoll. Doch sie hält es für eine Form der Höflichkeit, Gesprächspartner ihre Sätze beenden zu lassen. Die Gäste in Markus Lanz' Talkshow hätten "wirklich krasse Sachen zu sagen". Da sei es angebracht, den Erzählungen auch gut zuzuhören. Sie finde es schade, dass die Gesprächspartner ihre Gedanken wohl häufig nicht zu Ende bringen können. Weippert wendet sich im Podcast direkt an Markus Lanz und appelliert an ihren TV-Kollegen: "Lass doch die Personen einfach ausreden. Was ist das?"

Trotz aller Kritik hat Weippert auch Lob für Lanz übrig. "Ich beschäftige mich jetzt nicht mit dem, aber er ist bestimmt ein krasser Typ." Menschlich scheint sie den Moderator also nicht infrage zu stellen.