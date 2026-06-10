Gefeuerte RTL-Moderatorin schießt gegen Kolleginnen: "Nur auswendig gelernt"

Moderieren ist ein Handwerk und sollte nicht von Hinz und Kunz übernommen werden: Davon ist zumindest Lola Weippert überzeugt. Das ehemalige RTL-Gesicht rechnet nun mit bestimmten Kolleginnen ab – und macht deutlich, was in ihrer Branche die Spreu vom Weizen trennt.

Lola Weippert (30) ist nach ihrem Aus bei RTL vor einigen Monaten weiterhin schwer beschäftigt. Werbeverträge und ein Podcast mit Vanessa Mai (34) halten die gebürtige Schwäbin auf Trab. Trotz vieler anderer Projekte bleibt Weippert im Kern vor allem eins: Moderatorin – denn das hat sie gelernt und auf dieses Handwerk ist sie stolz. Nun spricht sie offen darüber, welche Branchenkollegen sie hingegen überhaupt nicht ernst nehmen kann.

Lola Weippert lästert: "Roboter, die du auf die Bühne stellst"

"Also es gibt ja Moderatorinnen, die ich nicht Moderatorinnen nennen kann", offenbart Lola Weippert im Podcast "Schön laut" gegenüber Freundin Vanessa Mai. Denn für die ehemalige Gastgeberin der Trash-Sendung "Temptation Island" stecke hinter der Kunst des Moderierens mehr, als nur Texte im Kopf zu haben. Konkrete Namen wolle sie zwar nicht nennen, aber sagt: "Es gibt Roboter, die du auf die Bühne stellst, die schön aussehen und einfach alles auswendig gelernt haben und das Moderieren nennen."

Diesen Gesichtern könne sie nur eins mit auf den Weg geben: "Sorry, aber du bist für mich keine Moderatorin und du bist für mich kein Moderator, wenn du einfach nur einen Teleprompter hast." Teleprompter würde sie bis heute in ihrer Arbeit vehement ablehnen. "Oder wenn du einfach nur deinen Scheiß-Text auswendig gelernt hast, dann bist du für mich eine [verdammt] schlechte Moderatorin oder ein schlechter Moderator", so Weippert.

Ab 2021 moderierte Lola Weippert (m.) unter anderem "Temptation Island" und "Temptation Island VIP" auf RTL+. Inzwischen führt Janin Ullmann durch die Formate. © dpa/RTLZWEI

"Handwerk" Moderation: Lola Weippert übt Kritik an Kolleginnen

Für Lola Weippert stecken hinter dem Moderieren gewisse Kniffe, die gelernt sein wollen: "Wenn du das Handwerk beherrschst, dann hast du meistens beim Radio angefangen, dann bist du schlagfertig, dann bist du witzig, dann bist du eloquent, dann hast du viele Dinge gelernt."

Quereinsteiger, die nur die Texte anderer ablesen, hätten auf der Bühne und im Fernsehen nicht die nötige mentale Präsenz, so Weippert: "Wer heutzutage alles Moderator und Moderatorin ist und diese Texte wortwörtlich auswendig lernt, der denkt wahrscheinlich gerade währenddessen darüber nach, was er oder sie danach kocht." Ein No-Go für die 30-Jährige: "Wird bei mir niemals passieren.“