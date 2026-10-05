"Promi Big Brother"-Star Maurice Dziwak: Das ist über seine Freundin bekannt

Durch Auftritte im Dschungelcamp, "Love Island" oder dem RTL-"Sommerhaus" hat es Maurice Dziwak längst in den Olymp der Realitystars geschafft. Nun ist er auch bei "Promi Big Brother" 2026 dabei. Was gibt es über das Leben und die Partnerin des TV-Prolls zu wissen?

Im Trash-TV hat sich Maurice Dziwak längst einen Namen gemacht. Mit seinen markanten Sprüchen und seinem tollpatschigen Verhalten unterhält er zahlreiche Fans. Aber wie tickt der selbsternannte "Löwe" abseits der Kameras? Und was ist über seine Partnerin bekannt?

Herkunft von Maurice Dziwak: Sein Vater ist kein Unbekannter

Der Reality-Proll hat polnische Wurzeln und wurde 1998 in Oberhausen geboren. Mit seinem Vater trat er sogar gemeinsam in einer TV-Show an. 2025 kämpfte Maurice an der Seite von Papa Frank um den Sieg. Im Halbfinale musste sich das Duo aber geschlagen geben und landete schließlich auf dem dritten Platz.

Bei "Forsthaus Rampensau Germany" trat Maurice Dziwak gemeinsam mit seinem Vater Frank an. © imago/BOBO

Ehefrau Leandra: Das ist die Partnerin von Maurice Dziwak

Nachdem Maurice Dziwak einige bekannte Reality-Damen gedatet hatte, lernte er seine heutige Ehefrau abseits der Branche kennen. "Ich habe sie angesprochen, als sie mit ihren Mädels shoppen war", erzählte er Joyn kurz vor Start von "Promi Big Brother". Seine Leandra hält der 28-Jährige allerdings konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Die beiden sind inzwischen verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.

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Im Dschungelcamp: Maurice verrät Job von Leandra

Im Dschungelcamp 2025 erklärte Maurice, dass seine Freundin nichts mit dem Showbiz zu tun haben will. "Meine Frau ist in der Pflege", sagte er im Gespräch mit Sam Dylan. Dadurch kann es für das Paar durchaus zu Herausforderungen kommen. Nachdem die beiden bei einem Kirmesbesuch fotografiert worden waren, sei für Leandra klar gewesen, dass sie nicht mehr gemeinsam auf derartige Veranstaltungen gehen würden. Auch ihre gemeinsamen Kinder wollen sie aus der Öffentlichkeit heraushalten.

Schulabschluss von Maurice Dziwak: Das hat er studiert

Bevor es für Maurice Dziwak ins Reality-TV ging, verfolgte er eine klassische Laufbahn von der Schule übers Studium zum Beruf. Nach seinem Abitur begann er der " " zufolge, Industrielles Dienstleistungs-Management in Mülheim an der Ruhr zu studieren. Das Studium brach er allerdings ab, jobbte zunächst als Barkeeper und startete eine Karriere im Fernsehen.

Krawallige Ex-Liebe: Maurice Dziwak und Ricarda Raatz

In dem Format "Are You The One" kreuzte sich dann der Weg von Maurice und seiner (inzwischen Ex-)Freundin Ricarda. Die beiden gingen als "Perfect Match" aus der Show – doch der Weg dahin war turbulent und geprägt von Eifersucht und Streitigkeiten. Das Drama im "AYTO"-Haus war jedoch möglicherweise schon ein Vorbote für die Dramen im RTL-"Sommerhaus": Noch vor Ausstrahlung der ersten "Sommerhaus der Stars"-Folge wurde bekannt, dass sich das Paar getrennt hatte.

Die temperamentvollen Reality-TV Darsteller Maurice Dziwak und Ricarda Ricky Raatz zogen 2023 in das "Sommerhaus der Stars". © RTL

Maurice Dziwak bei "Promi Big Brother" 2026

Neben "Love Island", "AYTO" und "Das Sommerhaus der Stars" nahm Maurice Dziwak auch an "Kampf der Realitystars" teil. 2025 folgte dann mit seinem Dschungelcamp-Auftritt der vorläufige Höhepunkt. In dem RTL-Format belegte er den sechsten Platz. Ob der Realitystar bei "Promi Big Brother" 2026 den Sieg erringen wird? Das bleibt vorerst abzuwarten.