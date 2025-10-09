"Promi Big Brother"-Star Achim Petry: Das ist seine hübsche Ehefrau

Als Sohn von Schlagerlegende Wolfgang Petry wurde Achim Petry die Liebe zur Musik in die Wiege gelegt. Nun möchte der Sänger bei "Promi Big Brother" überzeugen. Was sollte man über sein Privatleben wissen? Hat er Frau und Kinder? Die AZ gibt einen Überblick.

Achim Petry zählt zu den Promi-Sprösslingen, die es ihren berühmten Eltern gleichtun wollen: Ganz wie Papa Wolfgang Petry macht der Sänger die Schlagerbranche unsicher. Doch welche Ausbildung hat er vor der großen Showkarriere absolviert? Und hat er eine Partnerin? Die AZ stellt die wichtigsten Fakten zum "Promi Big Brother"-Kandidaten vor.

Sohn von Wolfgang Petry: Als Achim Remling in Bonn geboren

Achim Petry wurde am 24. August 1974 in Bonn unter dem bürgerlichen Namen Remling geboren. Seine Eltern sind Rosemarie und Wolfgang Petry, der jedem Musikfan für Hits wie "Wahnsinn" (1983) und "Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n" (1992) ein Begriff sein dürfte.

Diesen Beruf hat Achim Petry gelernt

Die Liebe zur Musik hat Wolfgang Petry offenbar an Sohnemann Achim vererbt – doch bevor dieser selbst die großen Showbühnen stürmen sollte, absolvierte er zunächst eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann.

Aufnahme aus 1995: Rosemarie und Wolfgang Petry sind die Eltern von "Promi Big Brother"-Kandidat Achim Petry. © imago/UnitedArchives

Achim Petry: So läuft die Musikkarriere des Promi-Sohns

Trotz "vernünftiger" Ausbildung zog es den Promi-Spross auch in die Musikbranche. In verschiedenen Konstellationen versuchte Achim Petry sein Glück: Mit der Sängerin Marani veröffentlichte er zwischen 1996 und 1998 drei Singles, von denen eine sogar die Chartplatzierung 38 erlangte. Als Teil der Boyband "Trademark" durfte er seinen Vater Wolfgang dann im Jahr 1999 auf dessen letzter Stadiontour begleiten.

2007 veröffentlichte Achim Petry sein erstes Soloalbum mit dem Titel "So wie ich!". Die erste Solotournee des Sängers lief unter dem Titel "Der Wahnsinn geht weiter" und hielt für das Publikum alte Hits von Wolfgang Petry bereit – neu aufgelegt durch den ambitionierten Sohnemann.

2008 wurde Achim Petry eine besondere Ehre zuteil: Sein Song "Dschungel Wahnsinn" wurde zum Titellied der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ausgewählt. 2013 veröffentlichte er das Album "Mein Weg", 2014 erschien mit dem Album "Mittendrin" der Nachfolger. Außerdem kollaborierte der Sänger bereits mit Musikkolleginnen wie Anna-Maria Zimmermann (2016) und Bianca Holzmann (2025).

Aufnahme aus 2009: Achim Petry in seinem Element auf der Musikbühne. Sein Sound ist rockiger als der seines Vaters Wolfgang. © imago/biky

Promi-Kinder: Gemeinsame Sache mit Lucas Cordalis und Joelina Drews

Einen berühmten Elternteil zu haben, kann Fluch und Segen zugleich sein. Achim Petry versucht allerdings nicht krampfhaft, sich von seinem berühmten Vater abzugrenzen – im Gegenteil: Gemeinsam mit den Promi-Kindern Lucas Cordalis (Sohn von Schlagerlegende Costa Cordalis) und Joelina Drews (Tochter von Sänger Jürgen Drews) hat sich Petry im Jahr 2024 sogar zum Trio "Drews Cordalis Petry" zusammengeschlossen. Die muntere Musiktruppe interpretiert Hits ihrer berühmten Väter neu und tingelt damit durch die deutschen Musikshows.

Lucas Cordalis, Joelina Drews und Achim Petry lassen Hits ihrer berühmten Väter neu aufleben. © imago/BOBO

Privatleben von Achim Petry: Was über seine Ehefrau bekannt ist

Während er sich Anfang der 2000er karrieretechnisch noch ausprobierte, war sich Achim Petry in der Liebe schon damals sicher: Er trat mit der Sizilianerin Giovanna Cali vor den Traualtar und bekam mit ihr die Söhne Giorgio und Giuliano. Seine Frau möchte allerdings nicht in der Öffentlichkeit stattfinden, wie Petry im Jahr 2014 in einem Interview erklärte: "Meine Frau mag diese Branche nicht, die kann damit nichts anfangen."

Achim Petry und Giovanna Cali sind seit 2000 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne. Cali meidet die Öffentlichkeit allerdings lieber. © imago/HorstGaluschka

Damals verriet der Sänger auch, niemals an einem Format wie dem Dschungelcamp teilnehmen zu wollen. Offenbar hat Achim Petry seine Meinung diesbezüglich inzwischen geändert: Aktuell weilt er im "Promi Big Brother"-Container. Wie er sich schlagen wird und ob er den Sieg einheimsen kann, bleibt abzuwarten.