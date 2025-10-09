Der TSV 1860 hat endlich einen neuen Cheftrainer gefunden, Markus Kauczinski tritt die Nachfolge von Patrick Glöckner an.

Die Trainersuche ist endlich beendet. Markus Kauczinski wird neuer Übungsleiter beim TSV 1860 und soll am Freitag vorgestellt werden. Angeblich erhält der Gelsenkirchener einen Vertrag bis Sommer 2027. Außerdem wird NLZ-Leiter Manfred Paula, der das Amt des sportlichen Leiters nach der Freistellung von Geschäftsführer Christian Werner als Interimslösung übernommen hatte, nach AZ-Infos vorerst dieses weiter bekleiden.

"Ich freue mich sehr, dass wir nach intensiver Abstimmung mit beiden Gesellschaftern einen neuen Cheftrainer präsentieren können, der von allen Beteiligten als die beste Personalie für den TSV 1860 München anerkannt wird", so Paula.

Kauczinski kennt Bundesliga und Dritte Liga – wie von 1860 gefordert

Kauczinski tritt damit die Nachfolge des am 28. September entlassenen Patrick Glöckner an. Bei den Spielen gegen Viktoria Köln (2:2) und Wehen Wiesbaden (0:1) hatte U21-Trainer Alper Kayabunar die Profi-Mannschaft vorübergehend betreut. Nun kehrt er endgültig zur zweiten Mannschaft zurück, die am Freitag im Spitzenspiel der Regionalliga Bayern gegen den TSV Landsberg antritt.

Kauczinski war zuletzt beim SV Wehen Wiesbaden unter Vertrag, wurde dort jedoch im April 2024 nach zweieinhalb Jahren freigestellt. In seiner Trainerkarriere saß er zudem beim Karlsruher SC, dem FC Ingolstadt, dem FC St. Pauli und Dynamo Dresden auf der Bank. Er steht für eine flexible Spielidee, die er an Verein, Kader und Ausgangslage anpassen kann. Seine Mannschaften ließ er zumeist in einem 4-2-3-1- oder 3-4-3-System agieren – beide Grundordnungen dürften auf den aktuellen Löwen-Kader anwendbar sein.

Auf Kauczinski, der die von 1860-Präsident Gernot Mang geforderte Erfahrung aus Bundesliga und 3. Liga mitbringt, wartet nun eine schwere Aufgabe. Aus den vergangenen fünf Spielen holten die Löwen nur einen Punkt.

Kauczinski steigt am Montag ein: "Es gilt die Stärken der Mannschaft herauszuarbeiten"

„Bei meinen bisherigen Stationen durfte ich die Arbeit in großen Traditionsvereinen bereits kennenlernen“, wird Kauczinski in der Mitteilung der Löwen zitiert: „Ich freue mich nun sehr auf die Aufgabe beim TSV 1860. Wenn wir am Montag gemeinsam ins Training starten, gilt es, die Stärken der Mannschaft herauszuarbeiten und sie voller Selbstvertrauen und gut vorbereitet ins Heimspiel gegen den MSV Duisburg zu schicken.“