"Promi Big Brother"-Kandidaten 2022: Welche VIPs sind als Teilnehmer dabei?

"Promi Big Brother" läuft wieder – 2022 mit der Jubiläumsstaffel. Fans der trashigen Reality-Unterhaltung kommen voll auf ihre Kosten. Wer ist als Kandidat dabei? Welche VIPs wagen sich in den Container? Das sind die Teilnehmer der Trash-Show.

"Bewohner, hier spricht Big Brother!" – seit 18. November ertönt bei Sat.1 wieder die markante Stimme von "Big Brother". Die Crème de la Crème der deutschen Trash-TV-Stars kämpft im Promi-Container um ein hohes Preisgeld und um Anerkennung und Ruhm im Reality-Business. Die AZ stellt die bunte Promi-Riege vor.

Catrin Heyne: Wer ist die Neue bei "Promi Big Brother" 2022

Nach dem freiwilligen Auszug von Kandidat Jeremy Fragrance ist Catrin Heyne in den Container von "Promi Big Brother" eingezogen. Bekannt wurde sie 2019 durch ihre Teilnahme bei "Goodbye Deutschland".

Katy Karrenbauer feiert Trash-TV-Comeback bei "Promi Big Brother"

Mit ihrer legendären Teilnahme am Dschungelcamp 2011 hat sich Katy Karrenbauer einen Platz im Olymp der Trash-TV-Stars verdient. Die Schauspielerin, die große Erfolge mit ihrer Rolle in der Serie "Hinter Gittern" feierte, geriet vor allem durch ihre Streitereien mit Kult-Kandidatin Sarah Knappik in die Schlagzeilen.

Katy Karrenbauer feiert im Container von "Promi Big Brother" 2022 ihr Comeback im Trash-TV. © BrauerPhotos / H.Ross

Jetzt will es Katy Karrenbauer offensichtlich noch einmal wissen und kehrt zum Reality-TV zurück. Bei "Promi Big Brother" 2022 kämpft sie um Ruhm, Ehre und natürlich viel Geld.

TV-Detektiv Patrick Hufen zieht in den Container

Patrick Hufen dürfte den Fans des Reality-TVs vielleicht bekannt vorkommen. Seit mehreren Jahren ermittelt er für die RTL-Sendung "Die Versicherungsdetektive" und versucht, Betrüger zu entlarven. Jetzt wollte er auch bei "Promi Big Brother" 2022 durchstarten – doch er verließ die Show freiwillig bereits in der zweiten Folge.

Patrick Hufen ist bekannt aus der RTL-Sendung "Die Versicherungsdetektive". © BrauerPhotos / F.Seidel

Neuer Kandidat für "Promi Big Brother": Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance

Im Container von "Promi Big Brother" wird Jeremy Fragrance wahrscheinlich seine Duftmarke setzen. Das Model hat sich einen Namen als Influencer in der Parfüm-Branche gemacht.

Jeremy Fragrance ist 2022 bei "Promi Big Brother" dabei. © BrauerPhotos / J.Reetz

Zurückhaltung zählt offenbar nicht zu seinen Stärken, wie er im Gespräch mit Sat.1 deutlich macht: "Ich liebe Nummer-eins-Dinge, wie eine goldene Rolex, einen roten Ferrari und 'Promi Big Brother' ist die Nummer eins in seiner Disziplin. Ich bin auch in meiner Disziplin die Nummer eins und daher möchte ich mich auch nur mit Nummer-eins-Dingen identifizieren." Aber auch er verließ freiwillig den Container von "Promi Big Brother" 2022.

Fußball-Kommentator Jörg Dahlmann dabei

40 Jahre hat Jörg Dahlmann schon als Sport-Kommentator auf dem Buckel. Der 63-Jährige wagt jetzt den Sprung ins Trash-TV-Geschäft, nachdem sein Arbeitsverhältnis bei Sky 2021 geendet war. Ein Spruch über Sophia Thomalla wurde ihm zum Verhängnis.

Fußball-Kommentator Jörg Dahlmann traut sich an "Promi Big Brother". © IMAGO / Eventpress

Jay Khan mit Trash-Comeback bei "Promi Big Brother"

2005 wurde Jay Khan mit der Boyband US5 berühmt, jetzt wird der Sänger bei "Promi Big Brother" dabei sei. "Nach knapp zwölf Jahren starte ich mein Comeback im Reality TV", so Khan. 2011 war er Kandidat im RTL-Dschungelcamp und wurde Vierter.

Jay Khan ist dabei bei "Promi Big Brother" 2022 © SAT.1/Marc Rehbeck

Tanja Tischewitsch ist Teilnehmerin bei PromiBB

2014 wurde Tanja Tischewitsch bei DSDS bekannt. Mit der Gesangskarriere hat es nicht geklappt. Nach Dschungelcamp-Teilnahme und Geburt ihres Sohnes hatte sich Tanja ins Privatleben zurückgezogen. Mittlerweile arbeitet Tanja beim Homeshopping-Sender HSE und ist dort für den Social-Media-Content verantwortlich. "Ben ist inzwischen eingeschult worden und ein großer Junge. Jetzt habe ich wieder Zeit, mich auf andere Dinge zu konzentrieren und freue mich bei 'Promi Big Brother' meine Karriere wieder anzukurbeln."

Tanja Tischewitsch © BrauerPhotos / Neugebauer

Sam Dylan: Von "Prince Charming" zu "Promi Big Brother"

Er hat sich seinen Platz im Promi-Zirkus hart erkämpft: Nach "Prince Charming", "Kampf der Realitystars", "Dschungelshow", "Promiboxen" und der Trennung von Rafi Rachek nimmt Sam Dyaln jetzt bei "Promi Big Brother" teil.

Sam Dylan © BrauerPhotos / B.Engel

Influencerin Walentina Doronina will bekannter werden

Walentina Doronina ist 22 Jahre jung, hat aber schon TV-Erfahrung gesammelt. Sie war Kandidatin bei "Ex on the Beach", "Are You The One?" und "Couple Challenge". Dass sie für Konflikte im "Promi Big Brother"-Haus sorgen könnte, ist ihr durchaus bewusst, denn sie stellt von vorneherein klar: "Ich mache meinen eigenen Mist selbst weg, aber ich putze nicht für andere. Ich könnte mir vorstellen, dass das zu Reibereien führen könnte."

HSE-Moderatorin Diana Schell schnuppert Reality-TV-Luft

Diana Schell ist Verkaufsprofi. Seit zwei Jahren arbeitet die Unternehmerin beim Homeshopping-Sender HSE. Sie ist geschieden, hat sich für den "Playboy" ausgezogen und hat die Botschaft: "Meine Mission ist es, für uns Frauen als Motivatorin nach vorne zu gehen. Die Leute mitzunehmen und dafür zu begeistern, das Leben zu genießen."

Nackt-Star im Container: Micaela Schäfer ist bei "Promi Big Brother" dabei sein

In den vergangenen Jahren hat sich Micaela Schäfer im Trash-TV rar gemacht, ihr letzter großer Auftritt war bei "Das Sommerhaus der Stars" 2018. Doch dieses Jahr feiert sie ihr Comeback, denn Sat.1 bestätigt ihre Teilnahme bei "Promi Big Brother" 2022. Wird sie sich auch so nackt zeigen wie bei ihren vergangenen TV-Jobs?

Micaela Schäfer wird 2022 bei "Promi Big Brother" dabei sein. © BrauerPhotos / J.Hornfeldt

Jörg Knör ist Kandidat bei "Promi Big Brother" 2022

Ein weiterer Promi, der am 18. November in den Container von "Promi Big Brother" 2022 einziehen wird, ist Jörg Knör. Der Komiker und Promi-Parodist wird eine Bereicherung für die Trash-TV-erprobten VIPs und könnte mit seinem Talent der Stimmenimitation für reichlich Unterhaltung sorgen.

Jörg Knör ist einer der Kandidaten in der neuen "Promi Big Brother"-Staffel. © imago/Future Image

Kandidat für "Promi Big Brother" 2022: Menderes Bağcı traut sich in den Container

Auch Menderes Bağcı will 2022 wieder im Reality-Business durchstarten. Der TV-Star wurde durch seine wiederkehrenden Auftritte bei "Deutschland sucht den Superstar" bekannt.

Menderes Bagci zieht ins "PBB"-Haus ein. © imago images/Revierfoto

Die Chancen auf einen Sieg dürften beim 37-Jährigen nicht schlecht stehen. 2016 war er bereits im Dschungelcamp zu sehen und schaffte es mit seiner sympathischen Art, die Krone zu gewinnen.

"Popstars"-Gewinnerin Doreen Steinert will "Promi Big Brother" gewinnen

Doreen Steinert dürften die wenigsten Trash-Fans auf dem Schirm gehabt haben. Die Ex von Rapper Sido gewann 2004 die Casting-Show "Popstars" und war Teil der Gesangsgruppe "Nu Pagadi". Jetzt versucht sie sich auch im Reality-TV. "Es ist tatsächlich meine erste Reality-Show und freue mich mega, dabei sein zu dürfen, weil ich das Format total feiere", sagte sie vor ihrem Einzug gegenüber Sat.1.

Doreen Steinert traut sich bei "Promi Big Brother" 2022 erstmals ins Reality-TV. © BrauerPhotos / J.Hornfeldt

Reality-Newcomer Jennifer Iglesias versucht ihr Glück im Container

Für Jennifer Iglesias bietet "Promi Big Brother" 2022 eine Bühne, um ihre Bekanntheit zu steigern. Bislang trat sie lediglich in der Dating-Show "Love Island" auf, jetzt freut sie sich auf ein neues Trash-Format: "Ich bin noch sehr frisch in der Branche und das ist ein riesiges Format um zu zeigen, wer ich wirklich bin."

Box-Manager Rainer Gottwald bei "Promi Big Brother" dabei

Als Promoter von Regina Halmich oder Leon Bauer machte sich Rainer Gottwald in der Box-Branche einen Namen, jetzt will er sich bei "Promi Big Brother" 2022 versuchen. Das Reality-Format geht er entspannt an: "Ich hoffe nur, dass meine Mitbewohner so teamfähig sind, wie ich. Auch über die 24 Stunden Kamerabeobachtung mache ich mir erst mal keine Gedanken."

Rainer Gottwald dürfte den Trash-TV-Fans eher unbekannt sein. Der Box-Manager will trotzdem bei "Promi Big Brother" 2022 antreten. © IMAGO / Hartenfelser

Bewährtes Moderatoren-Duo bei "Promi Big Brother"

Sat.1 setzt wieder auf das bewährte Duo Jochen Schropp und Marlene Lufen. Die Late-Night-Show wird erneut von Melissa Khalaj und Jochen Bendel moderiert.

Gewinner von "Promi Big Brother": Wer hat die Show bislang gewonnen?

2022 wird "Promi Big Brother" bereits zum zehnten Mal gesendet. Insgesamt 123 Stars und Sternchen nahmen bislang an der Sendung teil, neun VIPs gingen als Sieger hervor. Bislang gewonnen haben Jenny Elvers (2013), Aaron Troschke (2014), David Odonkor (2015), Ben Tewaag (2016), Jens Hilbert (2017), Silvia Wollny (2018), Janine Pink (2019), Werner Hansch (2020) und Melanie Müller (2021).