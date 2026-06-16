Promi-Auflauf in München: Politiker, Kabarett-Stars und VIPs feiern im Augustiner-Keller
Wenn am Bühneneingang des Augustiner-Kellers zwei Personenschützer stehen, die eher nach Staatsschutz als nach privatem Sicherheitsdienst aussehen, ist klar: An diesem Abend werden nicht nur Kabarettisten ihre Spitzen abfeuern. Auch Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (55) griff am Montag (15. Juni) zum Mikrofon und erinnerte das Publikum an seine Jugend beim Kabarett. Ja, er kann es noch!
Entertainer-Qualitäten: Justizminister Eisenreich überzeugt
Georg Eisenreich überraschte die Anwesenden mit einer Vorstellung, bei der er neben Luise Kinseher (57), Django Asül (54) und Helmut Schleich (58) keineswegs verblasste. So nahm er sich und seine Redenschreiber aufs Korn und teilte auch einen (allerdings sehr sanften) Hieb an die Staatskanzlei aus.
Bei aller Unterhaltung stand vor allem der gute Zweck im Mittelpunkt. Veranstalter war der Verein "Münchner für Münchner". Dieser unterstützt Menschen, die unverschuldet in wirtschaftliche oder soziale Not geraten sind. Die Karten waren in Windeseile ausverkauft. Dafür öffneten die Wirtsleute Christian und Petra Vogler gerne die Türen ihres historischen Festsaals.
Mit Promi-Gästen im Augustiner-Keller: 16.000 Euro Spendensumme
Entsprechend prominent besetzt waren die Reihen. Im Publikum versammelte sich die sozial engagierte Münchner Gesellschaft: Fußball-Ikone Paul Breitner und seine Frau Hildegard, die sich seit Jahren für die Münchner Tafel einsetzen, Landtagsabgeordneter Seppi Schmid mit Ehefrau Natalie, der früheren Chefin des Benefiz-Vereins, Unternehmerin Nicole Inselkammer, der frühere Kultusminister und heutige Antisemitismusbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Ludwig Spaenle, sowie Schauspieler Francis Fulton-Smith ließen sich den Benefizabend nicht entgehen.
Mit dabei waren selbstverständlich auch Charity-Lady Saskia Greipl und ihr Ehemann, Rechtsanwalt Stavros Kostantinidis. Greipl fiebert bereits ihrem eigenen Benefiz-Sommerfest für die Lichtblick Seniorenhilfe am 3. Juli entgegen, wie sie der AZ verriet.
Alle Anwesenden einte dasselbe Ziel. Menschen zu helfen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. So wurde an diesem Abend nicht nur herzlich gelacht, sondern auch ein großes Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt gesetzt – mit einer Spendensumme von 16.000 Euro.
Welche weiteren Promis dabei waren, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.
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