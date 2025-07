Promi-Auflauf bei Trachtenfrühstück von Angermaier im Deutschen Theater

Schick in Dirndl und Lederhose: Trachten Angermaier präsentiert neue Kollektion im Silbersaal des Deutschen Theaters – gemeinsam mit Schauspielern, Influencern und anderen VIPs.

Wenn Angermaier ruft, dann kommt sogar Moderatorin Annika Lau aus Berlin extra nach München. "Ich wohne seit fast 20 Jahren dort - wann kann ich da oben mal ein Dirndl anziehen? Selten bis gar nicht! Dabei liebe ich Dirndl so sehr", sagt die 46-Jährige bei der Kollektionspräsentation von Trachten Angermaier am Donnerstag im Silbersaal des Deutschen Theaters.

Annika Lau: "Freddy sieht so sexy aus in Tracht!"

Die gebürtige Murnauerin ist seit 2015 mit Schauspieler Frederick Lau ("Das perfekte Geheimnis") verheiratet und hat mit ihm drei Kinder. "Normalerweise würde Freddy auf die Kids aufpassen, aber der dreht leider aktuell", verrät sie der AZ. Daher ist Annika Lau am Donnerstag auch solo unterwegs: "Dabei kenne ich niemanden, der besser aussieht in Lederhose, als mein Mann. Freddy sieht so sexy aus in Tracht!"

Ex-Wiesn-Playmate Vroni Sbrizzai: "Ein neues Dirndl jedes Jahr muss sein!"

Mit "Sexy" und "Tracht" kennt sie sich besonders gut aus: Passend zur Vorstellung der neuen Dirndl-Trends zur Wiesn lässt sich am Donnerstag auch das Ex-Wiesn-Playmate 2024 Vroni Sbrizzai bei Angermaier blicken. "Eigentlich hab ich schon zwölf Dirndl im Schrank, aber mindestens ein neues muss jedes Jahr sein", lacht die Münchnerin. Die Vorfreude auf die Wiesn teilt sie im Silbersaal mit einigen VIPs.

Die Münchnerin Vroni Sbrizzai war 2024 das Wiesn-Playmate und informiert sich am Donnerstag beim Angermaier-Trachtenfrühstück über die Trends für dieses Jahr. © Lindenthaler/imago

Darunter unter anderem Schauspielerin Darya Birnstiel ("Dahoam is dahoam"), Schauspiel-Kollegin und Kabarettistin Angela Ascher, "Soko-München"-Darsteller Michel Guillaume (gab auch sein Liebes- Aus nach 18 Jahren bekannt) und Produzent Martin Krug. "Die Wiesn wird für mich wieder ein großer Familientreff. Meine Tochter Lilly (aus der Ehe mit Veronika Ferres, Anm. d. Red.) kommt extra aus Los Angeles."

Schauspieler Michel Guillaume ("Soko-München") und Produzent Martin Krug (r.) sind am Donnerstag ebenfalls beim Angermaier-Trachtenfrühstück im Deutschen Theater zu Gast. © B. Lindenthaler/imago

Röcke wieder länger, Lederhosn aber kürzer: Das sind die Dirndl-Trends 2025

Und wie steht's mit den Trends? "Die gehen heuer ganz klar zurück zum Klassischen", sagt Angermaier-Prokuristin Eileen Popielaty.

Fashion-Ikone Olga Löffler, Angermaier-Prokuristin Eileen Popielaty und Unternehmerin Daniela Giller strahlend in Tracht zur Kollektionspräsentation im Deutschen Theater. © Angermaier Trachtenmoden / API

"Die Röcke werden wieder länger, die Dirndl werden möglichst klassisch in Olivtönen, Beere oder Blau getragen - und das Highlight: Komplett transparente, hochgeschlossene Blusen mit Stickereien." In puncto Farben schaut's bei den Herren ähnlich aus - anders als bei den Damen trägt Mann die Lederhose heuer aber eher ein Stück kürzer.