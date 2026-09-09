Promi-Auflauf bei Angermaier-Trachtennacht: Diese Stars feiern ausgelassen in München

Bereits zum 21. Mal lud Trachten-Angermaier-Chef Axel Munz zur legendären Trachtennacht in München. Mit dabei: zahlreiche Promis. Doch ausgerechnet Schlager-Star Jürgen Drews fehlt am blauen Teppich. Wie stattdessen seine Tochter für Aufsehen sorgt und warum die Ehefrau von Rapper Bushido mit ihrem Dirndl kämpft – die Abendzeitung war dabei.

Jubelt seiner Tochter Joelina auf der Bühne zu: Schlager-Legende Jürgen Drews bei der Angermaier-Trachtennacht am Dienstag in der Alten Kongresshalle in München.

Michael Tinnefeld/Agency People Image 10 Jubelt seiner Tochter Joelina auf der Bühne zu: Schlager-Legende Jürgen Drews bei der Angermaier-Trachtennacht am Dienstag in der Alten Kongresshalle in München.

Eigentlich ist Anna-Maria Ferchichi längst auf dem Weg von Grünwald nach München – doch das Dirndl kneift: "Ich hab’ einfach keine Luft bekommen", sagt die Frau von Rapper Bushido (bürgerlich Anis Ferchichi) der Abendzeitung bei der Angermaier-Trachtennacht am Dienstagabend.

Ohne Bushido: Anna-Maria Ferchichi mit Sohn in München unterwegs

Nach einem kurzen Boxenstopp zum Dirndl-Tausch erscheint die 44-Jährige zwar ohne ihren berühmten Mann – aber dennoch in männlicher Begleitung. An ihrer Seite: ihr ältester Sohn Montry (24) aus einer früheren Beziehung. "Wir waren viele Jahre nur zu zweit unterwegs, aber in letzter Zeit wurde das immer schwieriger", verrät Ferchichi der Abendzeitung. "Er wohnt nicht in München und wenn er da ist, sind meistens seine Geschwister und mein Mann auch dabei. Aber wir genießen es total, wenn wir mal alleine unterwegs sind."

Leben in Bayern: Bushidos Familie "genießt die Ruhe total"

Rapper Bushido und Anna-Maria Ferchichi waren Anfang des Jahres von Dubai in den Münchner Nobel-Vorort Grünwald gezogen. Seither kostet die Familie die bayerische Idylle in vollen Zügen aus – inklusive Kurztrips an den Tegernsee und Trachten-Outfits für die ganze Familie von Angermaier. Langweilig? Ist dem Promi-Paar noch nicht: "Wir genießen die Ruhe total – wobei, so ruhig ist es bei uns ja auch selten", sagt Ferchichi mit Blick auf ihre acht Kinder und lacht.

Gewagtes Outfit: Joelina Drews sorgt mit pinkfarbener Lederhose für Aufsehen

Bereits zum 21. Mal hatte Trachten-Angermaier-Chef Axel Munz am Dienstag – kurz vor der Wiesn – zur traditionellen Trachtennacht in die Alte Kongresshalle geladen. Mit von der Partie: wie üblich auch zahlreiche Prominente. So stolzierten etwa Giulia Siegel und Partner Ludwig Heer im geblümten Partner-Trachtenlook über den blauen Teppich, Schlagersängerin Joelina Drews sorgte mit einer pinkfarbenen Lederhosn in Metallic-Optik ordentlich für Aufsehen: "Ich mag Stilbrüche", zeigt sich die Tochter von Schlager-Star Jürgen Drews selbstbewusst – auch wenn sie dafür länger suchen muss: "Die Lederhose habe ich in der Kinderabteilung von Angermaier gefunden", gibt die 30-Jährige zu und lacht.

Jürgen Drews meidet den Trubel am blauen Teppich

Und ihr Vater? Den sucht man im Trubel rund um den blauen Teppich am Dienstagabend vergebens. Aufgrund seiner Nervenerkrankung Polyneuropathie war der "Ein Bett im Kornfeld"-Sänger zuletzt bei Events nicht gut zu Fuß – und auch bei der Trachtennacht bleibt der 81-Jährige die meiste Zeit lieber auf seinem Platz nahe des Laufstegs.

Doch als Tochter Joelina später am Abend zum Mikrofon greift und singt, hält es auch den stolzen Papa nicht mehr auf der Bank: Begeistert hält er das Handy auf seine Tochter und jubelt ihr von der Seite aus zu.

Ross Antony: So hat ihn sein Liebster zum Hochzeitstag überrascht

Doch Joelina Drews sollte am Dienstag nicht der einzige Musik-Act bleiben, den Angermaier-Chef Axel Munz für seine rund 600 Gäste organisiert hatte: Auch Sänger und Bro’Sis-Star Ross Antony war für seinen Auftritt extra aus der Nähe von Köln nach München gereist. Doch es sollte ein kurzer Besuch bleiben: "Paul (Reeves, Ehemann von Ross Antony, d. Red.) hat mich zum 20. Hochzeitstag überrascht: Wir gehen zu Céline Dion und genießen ein romantisches Wochenende in Paris", schwärmt der Ex-"Popstar" im Gespräch mit der Abendzeitung.

Seit einem Vierteljahrhundert ein Paar: Bro'Sis-Star verrät sein Beziehungsgeheimnis

Bereits seit einem Vierteljahrhundert teilen die beiden Sänger ihr Leben miteinander, leben mit ihren zwei adoptierten Kindern, die das Paar strikt aus der Öffentlichkeit heraushält, in Siegburg bei Köln. "Paul und ich haben uns einfach gesucht und gefunden", erzählt der Sänger offen.

Das Geheimnis ihrer Ehe? "Dass wir auch nach so vielen Jahren immer noch Respekt voreinander haben und wir auch nicht immer alles zusammen machen: Er hat seinen Freundeskreis, ich habe meinen. Wir sind viel unterwegs, aber wenn wir zusammen sind, genießen wir jede Sekunde."

Welche weiteren Promis die Trachtennacht von Angermaier in München gefeiert haben, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.