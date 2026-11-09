Promi-Aufgebot in Berlin: Hofbräuhaus feiert 15-jähriges Jubiläum

Das berühmte Hofbräuhaus ist in München daheim, doch weltweit gibt es zahlreiche Ableger. Auch in Berlin steht ein Pendant – das zu seinem 15. Jubiläum einlud. Zahlreiche Promis gaben sich in (zum Teil unkonventioneller) Tracht die Ehre.

In Berlin wurde es am Wochenende zünftig: Zum 15. Geburtstag des Hofbräuhauses kamen zahlreiche Promis ...

BrauerPhotos 14 In Berlin wurde es am Wochenende zünftig: Zum 15. Geburtstag des Hofbräuhauses kamen zahlreiche Promis ...

An die Traditionsgeschichte des Münchner Originals reicht so schnell nichts heran: Das Hofbräuhaus am Platzl ist weltberühmt und zieht jährlich ein Millionenpublikum an – nicht nur zu Wiesn-Zeiten. Im Laufe der Zeit wurden auf der ganzen Welt Ableger des Hofbräuhauses eröffnet. Unter anderem in Texas, Melbourne sowie der deutschen Hauptstadt. Zum 15-jährigen Jubiläum des Berliner Wirtshauses kamen nun Stars und Sternchen zusammen.

Promis im Berliner Hofbräuhaus: The BossHoss zapfte an

Direkt am Alexanderplatz im Stadtteil Mitte befindet sich das Berliner Hofbräuhaus. Am Samstag (7. November) wurde dort der 15. Geburtstag des Wirtshaus-Ablegers gefeiert. Promis wie Julian F.M. Stoeckel, Falk-Willy Wild und Barbara Engel kamen zu dem zünftigen Anlass vorbei – nicht alle in Traditionstracht. Auch Münchnerin Giulia Siegel, Bloodhound-Gang-Bassist Jared Hasselhoff und Rolf Scheider waren unter den VIP-Gästen.

Den Musikern von The BossHoss, Sascha Vollmer und Alec Völkel, wurde eine besondere Ehre zuteil: Sie durften den offiziellen Fassanstich übernehmen. Für diesen Anlass hatte sich das Duo in Country-Style-Tracht geworfen. Im Gespräch mit dem verriet Völkel: "Wir kennen uns sehr gut aus, wenn's ums Biertrinken geht. Wir lieben die bayerische Brauhauskultur, das Essen ist geil." Mit nur zwei Schlägen versenkten die Jungs von The BossHoss den Zapfhahn im Fass, wofür es von den Gästen viel Applaus gab.

Hofbräuhaus Berlin: So feierten die Promi-Gäste

Nach dem erfolgreichen Fassanstich begaben sich Sascha Vollmer und Alec Völkel auf die Musikbühne und sorgten mit einigen Songs für Party-Stimmung. Auch DJ Giulia Siegel war zeitweise für die musikalische Untermalung verantwortlich und heizte den Gästen ein. Zudem war eine Angermaier-Trachtenshow geboten, wofür Geschäftsführer Dr. Axel Munz in die deutsche Hauptstadt gereist war. Ob sich die Berliner Promis beim nächsten Mal von so viel Trachtenliebe inspirieren lassen?

Im Berliner Hofbräuhaus finden Gäste süddeutsche Geselligkeit auf 6500 Quadratmetern. Ob es jedoch mit dem Münchner Original mithalten kann, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden.