Das Hofbräuhaus hat einen neuen Standort in Texas. Das feiert die Brauerei mit einem Chor in Houston, der Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit deutschen Liedern empfängt.

31. März 2026 - 10:07 Uhr

Jörg Lehmann (l-r), Direktor des Staatlichen Hofbräuhauses München, Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, und Florian Herrmann (CSU), Leiter der bayerischen Staatskanzlei, besuchen den Houston Sängerbund. Sie bewerben damit die Eröffnung eines neuen Hofbräuhauses in Texas.

Deutsche Lieder? Gutes Bier? Blau-weiße Flaggen mit Rauten? Klingt nach Bayern, ist es aber nicht: Der "Houston Sängerbund" feiert in Zusammenarbeit mit dem Hofbräuhaus München den Besuch des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) – ein Zwischenstopp auf seiner USA-Reise.

Ein Chor, natürlich gekleidet in Lederhosn und Dirndl, singt Söder zur Begrüßung mehrere deutsche Lieder vor. Das große Finale endet mit der Zeile "So schön ist es im Hofbräuhaus".

Söder: "Hofbräuhaus ist Botschafter Bayerns"

Denn mit der Feier rührt das Hofbräuhaus München, ein bayerischer Staatsbetrieb, die Werbetrommel für den neuen Standort in Dallas in Texas, den es im Herbst 2026 eröffnet. Dafür haben sie einem Biergarten in Houston einen bayerischen Anstrich verliehen: Zwischen den Bäumen hängen Wimpelketten mit blau-weißen Rauten, an den Außenwänden prangen überdimensionale Hofbräu-Logos und auf den Tischen stehen Krüge aus Glas und Ton statt einfacher Plastikbecher.

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, besucht den Houston Sängerbund und unterhält sich mit dem Chor. © Sven Hoppe

Hofbräuhaus-Chef Jörg Lehmann bezeichnet den neuen Standort als "eine starke kulturelle Brücke zwischen Bayern und Texas". Söder geht noch einen Schritt weiter: "Das Hofbräuhaus ist Botschafter Bayerns. Manchmal noch besser als jede Politik." Inzwischen gibt es weltweit Ableger des Bräuhauses: von China über Italien bis nach Brasilien. Und jetzt eben auch in Texas.

Houston Sängerbund: "Wir pflegen die deutsche Kultur"

Das passt, schließlich leben im zweitgrößten US-Bundesstaat viele Amerikaner mit deutscher Abstammung. Der im Zuge der deutschen Einwanderungswelle im Jahr 1883 gegründete Houston Sängerbund will das hochhalten: "Unser Job ist es, die deutsche Musik, Sprache und Kultur zu pflegen", sagt Präsident Rodney Thorin.

Florian Herrmann (l-r, CSU), Leiter der bayerischen Staatskanzlei, Jörg Lehmann, Direktor des Staatlichen Hofbräuhauses München und Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, zapfen ein Bierfass an. © Sven Hoppe / dpa

Zu besagter Kultur, gelobt als "bayerische Gemütlichkeit", gehört natürlich auch das Bier. Das zapft Söder als Ministerpräsident nicht selbst an, sondern bekommt die erste Mass gereicht. Weil der Münchner Oberbürgermeister nicht mit auf Reisen ist, übernimmt das Staatsminister Florian Herrmann (CSU) – mit Schürze, aber ohne Cowboy-Hut.