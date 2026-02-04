Die 25. Staffel "Die Rosenheim-Cops" neigt sich allmählich dem Ende zu. Kurz vor dem Finale kickt das ZDF allerdings die neue Folge aus dem Programm. Warum wurde die Ausstrahlung geändert und wann läuft die nächste Episode der beliebten Serie im TV?

Was ist denn beim ZDF los? Obwohl die Serie "Die Rosenheim-Cops" regelmäßig Top-Einschaltquoten erreicht, wird die Ausstrahlung der 25. Staffel kurz vor Ende jäh unterbrochen. Dahinter steckt allerdings keine Neustrukturierung des Programms oder gar eine Absetzung, denn ein sportliches Großereignis grätscht dazwischen.

Olympia statt "Rosenheim-Cops": ZDF ändert Programm

Am Freitag (6. Februar) starten die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina. Das XXL-Event geht vom 6. bis 22. Februar und wird auf ARD, ZDF und Eurosport übertragen. Das hat natürlich Auswirkungen auf das TV-Programm und damit auch auf die Ausstrahlung der neuen Folge "Die Rosenheim-Cops". Fans des beliebten Krimi-Formats müssen sich jetzt aber keine Sorgen machen, dass ihre Lieblingsserie in der 25. Staffel nun für mehrere Wochen ausfallen wird – es handelt sich lediglich um eine Episode, die verschoben werden muss.

Jeden Dienstag werden die neuen "Rosenheim-Cops"-Folgen um 19.25 Uhr ausgestrahlt. Doch am 10. Februar wird stattdessen den ganzen Tag die Winter-Olympiade präsentiert. Wenn eigentlich die Kommissare "Anton Stadler" (Dieter Fischer), "Sven Hansen" (Igor Jeftic) oder "Julia Beck" (Michaela Weingartner) ermitteln sollten, läuft im ZDF um 18.45 Uhr Rodeln und um 19.30 Uhr startet das Skispringen.

Wann läuft die neue Folge "Die Rosenheim-Cops" im TV?

Ein Ersatztermin für die "Rosenheim-Cops"-Episode "Gesucht und gefunden" steht bereits fest: Der Sender hat die Ausstrahlung um eine Woche auf den 17. Februar verschoben. Die Zuschauer können dann wieder zur gewohnten Zeit um 19.25 Uhr einschalten, um die spannende Ermittlung im Mord an einem Betriebsleiter des Bauernhofs "Obermüller" zu verfolgen.

Dabei müssen die Zuschauer (noch) nicht auf Publikumsliebling Marisa Burger verzichten. Wie die Darstellerin der "Miriam Stockl" 2025 verkündet hatte, wird die 25. Staffel der ZDF-Serie ihre letzte sein. Es steht bereits fest, wann sie in "Die Rosenheim-Cops" ihren finalen Auftritt feiert: Am 10. März läuft mit "Jagd auf Stockl" ihr Abschied im TV. Und der wird sehr emotional, wie die Schauspielerin vorab der AZ verraten hat: "Frau Stockl, darf so blühen, wie sie noch nie in 25 Jahren geblüht hat."