Produktname bedeutet "schneeweiß": Für richtige WWM-Antwort gibt es 30.000 Euro

Fremdsprachenkenntnisse sind nicht nur im Urlaub von Vorteil: In der aktuellen Folge von "Wer wird Millionär?" können sie einer Kandidatin zum großen Gewinn verhelfen. Welcher bekannte Markenname bedeutet übersetzt "schneeweiß"? Nivea, Danone oder doch Müller?

Welcher Produktname bedeutet übersetzt "schneeweiß"? Das möchte Günther Jauch von seiner Kandidatin wissen.

Wenn Günther Jauch (70) auf seinen Ratestuhl einlädt, ist Allgemeinwissen und Kombinationsgeschick gefragt. In der aktuellen Folge von "Wer wird Millionär?" darf Rentnerin Heidi Aster ihr Glück aufs große Geld versuchen. Bei der 30.000-Euro-Frage wird es plötzlich sprachgeschichtlich. Kann die Kandidatin den korrekten Produktnamen ermitteln? Während sie noch zögert, offenbart die Abendzeitung hier die gesuchte Marke mit besonderer Bedeutung.

"Wer wird Millionär?": Produktname mit "schneeweißer" Bedeutung gesucht

Heidi Aster hatte es nicht weit bis ins "Wer wird Millionär"-Studio. Die Rentnerin stammt aus Bergheim in Nordrhein-Westfalen und möchte dorthin mit möglichst viel Geld zurückkehren. Für 30.000 Euro hat Günther Jauch folgende Frage im Gepäck:

Welches Produkt ist seinem Namen nach "schneeweiß"?

A: Nivea-Creme

B: Danone-Joghurt

C: Tempo-Taschentücher

D: Müller-Milch

Instinktiv tendiert die Kandidatin zu Antwortmöglichkeit A: Nivea-Creme. Zur Absicherung möchte sie allerdings lieber noch den Telefonjoker zücken. Dieser bestätigt ihre Vermutung, denn er ist sich sicher, dass das lateinische Wort für Schnee hinter dem Produktnamen steckt. Die Kandidatin vertraut und lässt A: Nivea-Creme einloggen. Doch stimmt das überhaupt?

Günther Jauch löst auf: Dieser Produktname heißt übersetzt "schneeweiß"

Die Dame darf sich freuen, denn Antwort A: Nivea-Creme ist absolut richtig. Günther Jauch erklärt, dass der Begriff auf das lateinische Adjektiv "niveus, nivea, niveum" zurückzuführen ist, das übersetzt "schneeweiß" bedeutet. An dieser Stelle ärgert sich die Rentnerin über den verschenkten Joker, denn: ihre Italienischkenntnisse hätten sie eigentlich zur richtigen Lösung führen müssen.

Nivea-Creme ist ein beliebtes Pflegeprodukt. Der Name stammt aus dem Lateinischen und bedeutet "schneeweiß". © imago/Geisser

B: Danone-Joghurt ist auf den katalanischen Spitznamen "Danon" zurückzuführen, der übersetzt "kleiner Daniel" bedeutet. C: Tempo-Taschentücher haben ihren Namen vom lateinischen Wort "tempus", das mit "Zeit" zu übersetzen ist. Und D: Müller-Milch stammt vom spätlateinischen Wort "molīnārius" ab, das die Berufsbezeichnung "Müller" bedeutet. Müller ist heute übrigens der mit Abstand häufigste Familienname im deutschen Sprachraum.