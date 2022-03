Privatleben von Mike Singer: Wer ist seine hübsche Freundin?

Seinen Ruhm hat sich Mike Singer hart erarbeitet - doch das hat sich gelohnt. Er gehört zu den bekanntesten Teenie-Stars in Deutschland und tanzt 2022 für "Let's Dance" bei RTL. Aber wie tickt der Kandidat eigentlich privat? Wer ist die schöne Partnerin an seiner Seite?

790.000 Abonnenten auf Youtube, 1,5 Millionen Follower auf Instagram und 2,4 Millionen Fans auf TikTok - Mike Singer gehört zu den angesagtesten Stars der Social-Media-Generation. Aber wie wurde er überhaupt berühmt und was ist über sein Privatleben bekannt?

Alter, Herkunft und Familie von Mike Singer

Am 20. Januar 2000 wurde Mike Singer in Kehl geboren. Seine Eltern stammen ursprünglich aus Kasachstan. Er hat einen jüngeren Bruder namens Davin, dem er sehr nahesteht. Mit 17 Jahren schenkte Mike ihm einen Hund, wie er 2018 im Gespräch mit "Guten Morgen Deutschland" verriet: "Ich hab ihm Bello geschenkt, weil ich so selten da war, damit er jemanden hat, mit dem er spielen kann."

Karriere wie Justin Bieber: Mike Singer ist Social-Media-Star

Mike Singer wird immer wieder mit dem kanadischen Popstar Justin Bieber verglichen. Tatsächlich haben die beiden jungen Männer eine ähnliche Karriere hingelegt. Bereits im Kindesalter begann Mike zu Coversongs zu performen und stellte Videos davon auf Youtube.

2013 nahm er an der Castingshow "The Voice Kids" teil und landete im Team von Lena Meyer-Landrut. Doch bereits in den Battles flog er wieder raus. Trotzdem schaffte es Mike Singer auf eigene Faust, eine erfolgreiche Laufbahn als Sänger einzuschlagen. Bislang hat er fünf Alben veröffentlicht, von denen drei an der Spitze der Charts landeten.

Mike Singer in DSDS-Jury: Das sagt er über Eklat von Michael Wendler

2021 durfte Mike Singer neben Maite Kelly und Dieter Bohlen in der DSDS-Jury Platz nehmen. Allerdings fiel die Staffel weniger durch seine Teilnahme als durch die wirren Aussagen von Michael Wendler auf. Über die Zusammenarbeit mit dem prominenten Anhänger von Verschwörungstheorien sagte er zu " ": "Da war er sehr nett, jedoch wurde er im Laufe der Produktion immer komischer."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Berühmte Freundin von Mike Singer: Sie ist ein Instagram-Star

Seit dem Sommer 2021 ist Mike Singer offiziell vergeben. Im August veröffentlichte er erstmals ein Foto mit seiner Liebsten auf Instagram.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die Freundin von Mike Singer ist allerdings keine Unbekannte. Bei der Frau an seiner Seite handelt es sich um die Influencerin Sophie Lilian Marstatt. Auf Instagram hat sie über 200.000 Follower.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Hat Mike Singer eine Tochter?

Immer wieder liest man, dass Mike Singer bereits Vater sei. Doch an diesen Gerüchten ist nichts dran. Der 22-jährige Sänger hat noch keine eigenen Kinder.

Mike Singer bei "Let's Dance" 2022: "Ich liebe Herausforderungen"

Für "Let's Dance" tauscht Mike Singer das Mikro gegen die Tanzschuhe. Über seine Teilnahme an der Show sagte er RTL vorab: "Ich freue mich unfassbar, dabei zu sein. Ich bin sehr aufgeregt, aber ich liebe Herausforderungen. Deswegen werde ich mein Bestes geben."