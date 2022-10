Privatleben von Jenke von Wilmsdorff: Hat er eine neue Freundin?

Reporter und Moderator Jenke von Wilmsdorff (56) wagt sich stets an waghalsige Experimente. Wie tickt der beliebte Extrem-Tester eigentlich privat? Wer ist seine Ehefrau? Ist er noch mit ihr zusammen und hat er Kinder?

Jenke von Wilmsdorff begann nach seinem Abitur eine Schauspielausbildung, spielte im "Tatort" und in der "Lindenstraße" mit, ehe er auch für Unternehmen als Werbegesicht (Mercedes, McDonald's, Commerzbank) immer gefragter wurde. Die Tätigkeit als Testimonial gab er auf, dafür wurde er TV-Reporter und fand darin seine Berufung.

Karriere von Jenke von Wilmsdorff: Experiment-Sendung als Erfolg

Ab 2001 arbeitete er für das RTL-Magazin "Extra", das einst von Birgit Schrowange moderiert wurde (seit Januar 2020 von Nazan Eckes). Sein Spezialgebiet war zunächst das Präsentieren und Ausüben von außergewöhnlichen Berufen oder das Reisen in die schlimmsten Krisengebiete der Welt. Die Zuschauer waren begeistert und die Senderverantwortlichen gaben Jenke von Wilmsdorff eine eigene "Extra"-Rubrik: "Das Jenke-Experiment".

Jenke von Wilmsdorff hat Sohn und ist von Ehefrau getrennt

Mal ernährte er sich wochenlang falsch, mal schlüpfte er in die Rolle eines alleinerziehenden Elternteils oder lebte in Armut auf der Straße. Besonders groß war das Medien-Echo, als sich Jenke von Wilmsdorff zugedröhnt im TV präsentierte: Für sein RTL-Experiment nahm er heftige Drogen. Jenkes Sohn Janik war selbst Teil einer Episode. Jenke damals zu "Bild" über den 25-Jährigen: "Janik fand es albern und peinlich, wie die Drogen es geschafft haben, mich so lächerlich zu machen."

Ehe hielt nur wenige Jahre: Trennung von Ehefrau Mia

2015 heiratete Jenke von Wilmsdorff seine langjährige Freundin Mia Bergmann. Eine Beziehung mit einem Mann, der ständig die Grenzerfahrung austestet, war auch für Jenkes Ehefrau nicht einfach, wie der TV-Star nach der Hochzeit "OK!" verriet: "Sie unterstützt mich auf ganzer Linie und gibt mir Halt. Und sie ist der humorvollste Mensch, den ich kenne." Doch die Ehe hielt nicht. Am 2. Mai 2022 verkündete Jenke in seiner ProSieben-Sendung, dass die beiden "schon seit Jahren getrennt" seien. Heimliche Trennung, ganz ohne Medienrummel! Gemeinsame Instagram-Bilder sind mittlerweile nicht mehr auf seinem Account zu finden.

Hat Jenke von Wilmsdorff eine neue Freundin?

Auch wenn er laut eigener Aussage seit Jahren von Ehefrau Mia getrennt ist, hat sich Jenke von Wilmsdorff seither nicht mit einer neuen Frau an seiner Seite gezeigt. Ob er aktuell eine Freundin hat, ist nicht bekannt. Auf seinem Instagram-Kanal gibt der Moderator nur wenig aus seinem Privatleben bekannt und postet lediglich Fotos von seinen (meist beruflichen) Reisen.

Jenke von Wilmsdorff: Wechsel von RTL zu ProSieben

Im Mai 2020 wurde bekannt, dass Jenke von Wilmsdorff RTL verlassen und zukünftig bei ProSieben vor der Kamera stehen werde. "Wir wollen in den nächsten Jahren gemeinsam viel Neues ausprobieren – und auch weiter das ein oder andere Experiment wagen", erklärte ProSieben-Geschäftsführer Daniel Rosemann. Die Zusammenarbeit sei auf mehrere Jahre und mehrere neue Programme ausgelegt.

Mit "Jenke. Das Schönheits-Experiment" erlebte der TV-Journalisten im November 2020 erneut eine Grenzerfahrung. Er legte sich beim Beauty-Doc unters Messer und ließ sich im Gesicht verjüngen. Wie Jenke von Wilmsdorff danach aussah, erfahren Sie hier.

Für ProSieben steht der Extrem-Moderator mit "Jenke. Crime" inzwischen für ein neues Format vor der Kamera. Aktuell läuft die zweite Staffel der Sendung.