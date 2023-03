Privatleben von Jeanette Biedermann und Schicksalsschlag: Was ist in den letzten Jahren passiert?

Als Schauspielerin und Sängerin hat Jeanette Biedermann eine atemberaubende Karriere hingelegt. Doch im Privatleben von Jeanette Biedermann lief es die letzten Jahre nicht rund. Was ist passiert? Warum ging sie durch die Hölle? Ist sie noch mit ihrem Partner und Ehemann Jörg Weisselberg zusammen?

Jeanette Biedermann ist bereits seit 1999 ein fester Bestandteil der deutschen Medienlandschaft und als Pop-Sternchen und Telenovela-Star deutschlandweit bekannt. Die Berlinerin musste während ihrer beeindruckenden Karriere auch einen schlimmen Schicksalsschlag verarbeiten. Zuletzt hat Jeannette Biedermann kaum noch über ihr Privatleben gesprochen. Nach einer Trennung heiratete sie 2012 Band-Kollege Jörg. Doch wie sieht es heute aus?

Echter Name ist Jean: Jeannette Biedermann ist ein Künstlername

Jean Biedermann wurde am 22. Februar 1980 in Ost-Berlin geboren und ist unter dem Namen Jeanette Biedermann als Schauspielerin, Popsängerin, Songschreiberin und Synchronsprecherin bekannt.

So begann die Karriere von Jeanette Biedermann im Show-Business

Bereits als Kind wollte Jeanette Biedermann auf die Bühne und trat schon mit sechs Jahren als Akrobatin im Kinderzirkus auf. Bevor es für die Sängerin ins Show-Business ging, machte sie ihre Mittlere Reife und begab sich bei Promi-Friseur Udo Walz in die Lehre. Als Biedermann 1998 bei einem Casting der "Bild" zur Schlagerkönigin gewählt wurde, brach sie ihre Ausbildung allerdings ab.

Musik und GZSZ: Wie wurde Jeanette Biedermanns bekannt und berühmt?

1999 startet Jeanette Biedermann durch. Sie trat mit ihrem Song "Das tut unheimlich weh" beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest an und schaffte es immerhin auf den vierten Platz. Im selben Jahr ergatterte die Berlinerin auch ihre Rolle als "Marie Balzer" in der Kultserie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten". Bis 2004 ist Biedermann fester Bestandteil der Hauptrollenbesetzung gewesen.

Neben der Schauspielerei kümmerte sich Biedermann auch weiterhin um ihre Musikkarriere – mit Erfolg. Das Pop-Sternchen füllt mit seinen Songs vergleichsweise große Hallen und darf bei großen Veranstaltungen wie "Top of the Pops" auftreten. Viele ihrer Songtexte schrieb sie selbst.

Nach ihrem Ausstieg bei "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" blieb Jeanette Biedermann den Seifenopern treu und wirkte in einigen "Sat.1"-Produktionen wie "Liebe ohne Rückfahrschein" und "Anna und die Liebe" mit. Außerdem war sie als Synchronsprecherin tätig.

Nebenbei veröffentlichte die Powerfrau nicht nur mehrere Musikalben, wobei ihr erfolgreichstes Album das 2003 erschienene "Break on Through" war, sondern machte sich auch noch einen Namen als Theaterschauspielerin und nahm als Jury-Mitglied an mehreren TV-Shows teil. 2003 und 2004 saß Biedermann in der Jury von "Star Search", 2006 bewertete sie die Teilnehmer der Show "Stars auf dem Eis".

Erst Trennung, dann Hochzeit bei Jeanette Biedermann und Partner Jörg Weisselberg

Nicht nur in der Karriere läuft es gut für das 1,60 Meter große Multi-Talent. Auch in der Liebe scheint Jeanette Biedermann ein gutes Händchen zu haben. Von 2005 bis 2008 war sie mit dem Gitarristen ihrer Band, Jörg Weisselberg, liiert. Nach einer zweijährigen Trennung kam das Paar wieder zusammen und gab sich 2012 schließlich das Ja-Wort.

Schicksalsschlag in der Familie: Jeanette Biedermanns Vater stirbt an Krebs

Doch auch Jeanette Biedermann musste in ihrem Leben schwere Schicksalsschläge hinnehmen. Bei ihrem Vater wurde im März 2010 Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Die Sängerin sagte daraufhin alle Termine und die geplante Tour ab. Im Herbst 2016 erlag ihr Vater schließlich seiner Krankheit.

Jeanette Biedermann: Ein Bundesverdienstkreuz und haufenweise Awards

Die Schauspielerin engagiert sich sehr für Umwelt- und Naturschutz. 2011 wurde sie zudem für ihr langjähriges Engagement und ihre Arbeit als Botschafterin für das "Deutsche Rote Kreuz" mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Natürlich konnte Biedermann auch mehrere Musik- und Fernsehpreise abräumen. So ist sie etwa stolze Besitzerin von mehreren Echo Awards und Bravo Ottos, einem European Top of the Pops Award und einer Goldenen Kamera.

"Schlag den Star": Jeanette Biedermann kämpft gegen Janin Ullmann

Am 11. März tritt Jeanette Biedermann bei "Schlag den Star" gegen Moderatorin Janin Ullmann auf ProSieben an. Vielleicht kann sie danach noch einen weiteren Titel mit nach Hause nehmen.