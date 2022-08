Privatleben von Amiaz Habtu: Hat er eine Partnerin oder einen Partner?

Seit 2014 steht Amiaz Habtu als Moderator bei "Die Höhle der Löwen" vor der Kamera. Mit seiner sympathischen Art empfängt er die Gründer. Aber was weiß man eigentlich über sein Privatleben und Familie? Und wie lautet sein echter Name? Ist er vergeben oder Single?

Amiaz Habtu scheint immer einen lockeren Spruch auf den Lippen zu haben. Der Moderator präsentiert sich im TV als Frohnatur und Quasselstrippe. Die AZ hat einen Blick auf seine Karriere und sein Privatleben geworfen.

Amiaz Habtu: Vom Kaufmann zum "Die Höhle der Löwen"-Star

Vor seiner Karriere im Fernsehen studierte Amiaz Habtu in Köln BWL und schloss sein Studium als Diplom-Kaufmann ab. Doch ihn zog es danach eher ins TV. Erste Erfahrungen als Moderator konnte er 2001 als Hallensprecher bei Heimspielen der Basketballmannschaft Köln 99ers machen.

Karriere: So wurde Amiaz Habtu berühmt

Es folgten kleinere Auftritte bei den Sendern NBC Europe, iM1 und ZDFneo, bevor er von VOX entdeckt wurde. Für das Straßenquiz "Wer weiß es, wer weiß es nicht?" stand er von 2014 bis 2015 vor der Kamera. Dann folgte sein Durchbruch mit der Moderation der Gründer-Show "Die Höhle der Löwen". Inzwischen ist er ein gefragter Moderator und hat mit "Let the music play" sogar eine eigenen Quizshow auf Sat.1.

Amiaz Habtu mit dem Cast von "Die Höhle der Löwen". © IMAGO/Ralf Mueller

Echter Name von Amiaz lautet Ermias Habtu

Amiaz Habtu wurde 1977 in Eritrea geboren. Seine Familie musste jedoch ein Jahr später aus politischen Gründen nach Deutschland fliehen und fand in Köln eine neue Heimat. Sein bürgerlicher Name lautet eigentlich Ermias Habtu.

Mit diesem Promi hat sich Amiaz Habtu betrunken: "Ich hatte Filmrisse"

Von 2016 bis 2021 stand der heute 44-Jährige auch für die VOX-Sendung "Prominent!" vor der Kamera. In dieser Zeit erlebte er ein denkwürdiges Treffen mit einem echten Superstar. Bei einem Event, das er moderiert, lernte er Basketballspieler Michael Jordan kennen.

"Er ist dann mit einem Weizen-Bier in der Hand auf mich zugekommen, hat es abgestellt, mich umarmt und mir gesagt, dass das die geilste Show war, die er je in Europa gesehen hat", sagte Amiaz Habtu 2019 im Gespräch mit "spot on news". Dabei haben die beiden auch das ein oder andere Gläschen gekippt. "Wir sind dann ins Gespräch gekommen und haben eine Menge getrunken. Ich hatte am nächsten Tag Filmrisse und habe meinen Flieger nach Köln verpasst. Das ist eine Geschichte, die ich nie vergessen werde."

Privatleben von Amiaz Habtu: Ist er in einer Beziehung oder Single?

Beim Blick auf den Instagram-Account von Amiaz Habtu wird schnell klar, dass er sein Privatleben offenbar aus der Öffentlichkeit heraushalten will. Der Moderator postet keine Schnappschüsse mit Familie oder Freunden, sondern zeigt den 13.000 Followern lediglich seinen Berufsalltag.

Auch über sein Liebesleben hat er öffentlich nie gesprochen. Bislang hat er sich auch noch nicht mit einer Partnerin oder einem Partner auf dem roten Teppich präsentiert.