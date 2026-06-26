Privater Einblick von Henry Samuel: So lebt der Sohn von Heidi Klum in Los Angeles

Henry Samuel lebt wie Mama Heidi Klum in Los Angeles. Jetzt verrät der 20-Jährige, wie er in der sonnigen Stadt die Zeit verbringt.

Von Heidi Klums (53) Kindern haben bereits drei das heimische Nest verlassen. Tochter Leni (22) und die Söhne Henry (20) und Johan (19) leben in eigenen Wohnungen und werden zunehmend selbstständiger. Während es Leni und Johan an die Ostküste nach New York zog, blieb Henry seiner Heimat treu und suchte sich in Los Angeles eine Bleibe. Der 20-Jährige gewährt jetzt einen Einblick in sein ganz privates Leben in der "Stadt der Engel".

Heidi Klums Sohn Henry Samuel: So verbringt er seine Zeit in Los Angeles

Los Angeles bietet viele Möglichkeiten, die Zeit zu vertreiben – das weiß auch Henry Samuel. Im Interview mit " " erzählt der Klum-Sohn, was er privat am liebsten in L.A. unternimmt. "Lieblingsspots" des 20-Jährigen seien "definitiv die Aussichtspunkte" der Stadt. Davon gebe es "viele gute" – unter anderem auf der Panoramastraße Mulholland Drive oder im Stadtviertel Pacific Palisades. Auch geht das Nachwuchsmodel offenbar gern essen. Die Auswahl an Restaurants ist groß. Laut Henry sind vor allem die Fast-Food-Kette "In-N-Out Burger", das malerische Lokal "Inn of the Seventh Ray" sowie das in Santa Monica liegende "Via Veneto" zu empfehlen.

Der Mulholland Drive gewährt einen idyllischen Blick über Los Angeles. © imago/Cavan Images

Pflichtprogramm Rodeo Drive: "Viele lustige Dinge, die man dort machen kann"

Henry Samuel ist großer Fan des Rodeo Drive. Die berühmte Luxus-Einkaufsmeile im Herzen von Beverly Hills biete "viele lustige Dinge, die man dort machen kann". Der Klum-Sohn weiß offenbar, wovon er spricht und wie er dort selbst am liebsten die Zeit verbringt: "Man kann shoppen gehen, man kann was essen gehen, mit den Freunden ne Runde drehen. Es ist schön da." Auch Ausflüge rund um Los Angeles kann der Klum-Spross empfehlen, denn es gebe "gute Wanderwege" in der Gegend Topanga oder im Umland des Mulholland Drive.

Der Rodeo Drive in Los Angeles. © imago/Panthermedia

Henry Samuel schwärmt von idyllischen Wanderwegen und traumhaften Straßen

Vor der traumhaften Kulisse von Los Angeles wird selbst das Autofahren zum Spektakel. "Es gibt viele Straßen mit tollem Ausblick. Jeder fährt gerne auf dem Sunset Boulevard", meint Heidi Klums Sohn überzeugt. Die Straße führt von der Innenstadt durch Stadtteile wie Hollywood und Beverly Hills. Hier könne man "sehr gut Menschen beobachten, die vorbeilaufen". Henry Samuel liebe die "guten Vibes". Auch der Pacific Coast Highway, der unter anderem durch Santa Monica und Malibu verläuft, sei als idyllische Straße empfehlenswert.

Der Sunset Boulevard führt unter anderem durch Hollywood und Beverly Hills. © IMAGO/Zoonar.com/Êrik Lattwein

Strände in Los Angeles: "Gehe nicht ans Meer, wenn es kalt ist"

Oft führe es den 20-Jährigen – wie viele Menschen in L.A. – an den Strand. Jedoch nur im Sommer: "Keiner geht im Winter an den Strand, wenn es kalt ist. Außer zum Surfen. Aber abgesehen davon gehe ich nicht ans Meer, wenn es kalt ist." Kulturell habe die kalifornische Küstenmetropole "viele gute Museen" zu bieten. Henry Samuel kann einen Besuch im Getty Museum oder im Los Angeles County Museum of Art (LACMA) ans Herz legen.

Wenn Henry nicht gerade Mama Heidi besucht, weiß er offenbar genau, wie er die Zeit in seiner Heimatstadt verbringen kann. Ob es ihn dort für immer halten wird? Das zeigt die Zukunft ...