Prinzessin Kate und Prinz William: Darum sorgt ihr Umzug für Ärger

Nach drei Jahren im Adelaide Cottage im Windsor Great Park will sich die britische Kronprinzenfamilie offenbar räumlich vergrößern. Der bevorstehende Umzug in die Forest Lodge soll jedoch weitreichende Folgen für zwei andere Familien haben.

Am Wochenende wurde bekannt, dass Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) noch in diesem Jahr mit ihren drei Kindern vom Adelaide Cottage in die größere, rund sechs Kilometer entfernte Forest Lodge umziehen wollen. Doch die Pläne sorgen in Großbritannien für Wirbel. Denn offenbar mussten sich deshalb zwei andere Familien ein neues Zuhause suchen.

"Damit hatten sie nicht gerechnet"

Die britische Zeitung , dass zwei Familien zu Beginn des Sommers aufgefordert wurden, ihre Cottages neben dem Herrenhaus zu verlassen, damit William und Kate mit ihren Kindern George (12), Charlotte (10) und Louis (7) ungestört in dem Anwesen leben können. Die Cottages, die aus den Ställen der Forest Lodge umgebaut wurden, wurden offenbar vom Crown Estate vermietet, und die Mieter sollen "überrascht" gewesen sein, als man sie zum Auszug aufforderte.

Die Zeitung zitierte eine "gut vernetzte Quelle" mit den Worten: "Damit hatten sie nicht gerechnet." Die Aufforderung sei jedoch nachvollziehbar: "Die Häuser liegen ganz in der Nähe der Lodge, und wenn dort Mitglieder der königlichen Familie wohnen, wollen sie dort sicher nicht, dass irgendjemand dort wohnt." Den Mietern sei deshalb gesagt worden, sie sollten ausziehen. "Ich schätze, man hat ihnen einen anderen Ort zugewiesen, aber ihnen wurde gesagt, sie müssten umziehen." Es wird davon ausgegangen, dass keine Räumungsbescheide zugestellt wurden und die Mieter bereits in vergleichbare oder bessere Wohnungen in dem 4.800 Hektar großen Great Park umgezogen sind.

Forest Lodge soll "ewiges Zuhause" werden

Bei der 328 Jahre alten Forest Lodge handelt es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude mit Stuckverzierung, Marmorkaminen und venezianischen Fenstern. Es soll acht Schlafzimmer bieten. Das Anwesen umfasst außerdem mehrere Cottages, einen großen Teich und einen Tennisplatz. , soll es der langfristige Wohnsitz des Kronprinzenfamilie werden - auch nach seiner Thronbesteigen wolle William nicht mit seiner Frau und den drei Kindern in den Buckingham-Palast nach London ziehen.

Seit drei Jahren lebt die royale Familie in dem gemütlichen, aber wesentlich kleineren Adelaide Cottage mit vier Schlafzimmern. Der Umzug soll noch 2025 stattfinden. Vorher jedoch soll das neue Zuhause erst einmal saniert werden. Denn die letzte Renovierung der Lodge liegt bereits 24 Jahre zurück.