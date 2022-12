Prinzessin Kate sorgt im roten Kleid für Weihnachtsstimmung

Prinzessin Kate lädt am 15. Dezember zum Weihnachtskonzert. Auf einem neuen Foto, das im Rahmen des anstehenden Termins entstanden ist, stimmt sie bereits auf das Event und die Feiertage ein.

Prinz William und Prinzessin Kate bei der Weihnachtsveranstaltung in der Westminster Abbey im vergangenen Jahr.

In wenigen Tagen wird Prinzessin Kate (40) erneut als Gastgeberin durch ein traditionelles Weihnachtskonzert der britischen Royals in der Westminster Abbey führen. bereits auf den Gottesdienst und auf Weihnachten ein. Kate ist auf dem Bild in einem eleganten, roten Abendkleid vor einem geschmückten Christbaum und zwei verpackten Geschenken zu sehen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Im Kommentar weist der Palast darauf hin, dass die Veranstaltung im Rahmen eines "Royal Carols: Together At Christmas"-Specials an Heiligabend auf dem britischen Sender ITV1 ausgestrahlt wird, wie die Royal Foundation auch bereits kürzlich schon mitgeteilt hatte. Demnach wurde Hollywood-Star Catherine Zeta-Jones (53) als Sprecherin fürs Fernsehen engagiert.

Veranstaltung soll der Queen gewidmet werden

Neben Kate sollen am 15. Dezember unter anderem auch ihr Ehemann, Prinz William (40), König Charles III. (74) sowie Königsgemahlin Camilla (75) und weitere Mitglieder der Familie vor Ort sein. Der Gottesdienst soll klassische sowie moderne Elemente miteinander verbinden. Er sei in diesem Jahr Queen Elizabeth II. (1926-2022) und den Werten gewidmet, für die die im September verstorbene Königin stand - darunter Einfühlungsvermögen, Glaube, Mitgefühl und die Unterstützung anderer Menschen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

In einer ebenfalls auf dem offiziellen Account von Kate und William veröffentlichen Story gibt es zudem einen kleinen Blick hinter die Kulissen der veröffentlichten Aufnahme. Im vergangenen Jahr hatte Prinzessin Kate im Rahmen der damals ebenfalls im Vorfeld aufgezeichneten Weihnachtssendung am Klavier überrascht.