Prinzessin Eugenie: Taufe von Trauerfall überschattet?

Auf Schloss Windsor hat Prinzessin Eugenie gerade ihren Sohn August Brooksbank taufen lassen. Angeblich wurde die Zeremonie von einem Todesfall in der Familie ihres Mannes überschattet.

Der Schwiegervater von Prinzessin Eugenie (31), George Brooksbank, soll angeblich wenige Tage vor der Taufe seines Enkels August am Sonntag gestorben sein. . Ein royaler Insider behauptet demnach, dass es dem Vater von Eugenies Ehemann Jack Brooksbank (35) "seit einiger Zeit" nicht gut gegangen sei.

Eine andere anonyme Quelle erklärte, es sei "wunderbar" gewesen, dass George Brooksbank seinen Enkelsohn August noch kennenlernen konnte. Das erste Kind von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank kam im Februar zur Welt.

Queen war bei der Taufe

Bei der Taufe am Wochenende war Queen Elizabeth II. (95) Medienberichten zufolge wieder anwesend. Zuvor hatte die 95-Jährige auf Anraten ihrer Ärzte einige Termine absagen müssen. Mit dem neun Monate alten August wurde auch ein weiteres Urenkelkind der Monarchin getauft, Lucas Tindall (acht Monate), der jüngste Spross von Zara Tindall (40) und ihrem Ehemann Mike (43). Die Zeremonie fand in der All Saints Chapel auf dem Schlossareal von Windsor statt.

An der Familienfeier sollen angeblich auch Herzogin Kate (39) und Prinz William (39) sowie Eugenies Eltern, Sarah Ferguson (62) und Prinz Andrew (61), teilgenommen haben. Wegen seiner angeblichen Verstrickung in den Skandal um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein war Prinz Andrew Ende 2019 von seinen öffentlichen Ämtern zurückgetreten.