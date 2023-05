Prinzessin Charlotte: Das Mini-Me von Prinzessin Kate wird acht Jahre

Sie ähnelt äußerlich ihrem Vater Prinz William, kommt aber nach dem Charakter ihrer Mutter Prinzessin Kate: Am 2. Mai 2023 feiert Prinzessin Charlotte ihren achten Geburtstag.

Bevor König Charles III. (74) gekrönt wird, begeht die britische Königsfamilie noch einen weiteren Ehrentag: Prinzessin Charlotte wird am 2. Mai 2023 acht Jahre alt. Die Tochter von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) steht an dritter Stelle der Thronfolge - hinter ihrem Vater und ihrem älteren Bruder Prinz George (9), gefolgt von ihrem jüngeren Bruder Louis (5).

Das neue Lebensjahr startet mit einem Großereignis

Ihr neues Lebensjahr beginnt für die Prinzessin gleich mit einem riesigen Ereignis: Ihr Großvater wird vier Tage nach ihrem Geburtstag gekrönt. Sicherlich wird auch Charlotte an diesem Tag in der Öffentlichkeit zu sehen sein. Royal-Experten erwarten, dass das Thronfolgerpaar zusammen mit seinen Kindern in einer Kutsche hinter der von Charles und Königin Camilla (75) zum Buckingham Palast zurückfahren wird. Ob das Mädchen dann wieder die Rolle der Pflichtbewussten übernimmt? Schon häufiger achtete Charlotte bei Auftritten darauf, dass ihre Brüder sich an das höfische Protokoll halten. Bei der Trauerfeier ihrer Urgroßmutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) etwa erinnerte sie George daran, sich vor dem Sarg zu verbeugen.

Sie hat viel von ihrer Mutter gelernt

Diese Disziplin hat sie sich wohl bei ihrer Mutter abgeschaut. In vielen Belangen ist Charlotte ein Mini-Me von Kate, auch wenn sie äußerlich eher nach den Windsors kommt. Doch ihre Charaktereigenschaften und Interessen verbinden sie mit ihrer Mama. Sie soll sich bereits für Mode interessieren und es lieben, in Kates umfangreichen Kleiderschrank zu stöbern. Zudem interessiert sie sich wie ihre Mutter für das Fotografieren und ist sehr sportlich. Am liebsten soll sie turnen.

Diszipliniert, aber auch ein kleiner Wildfang

Sie verbringt aber auch viel Zeit in der Natur, klettert gerne auf Bäume und ist eine kleine Abenteurerin, wie die . Denn Charlotte besitzt durchaus auch eine freche Seite, weshalb sie von ihren Klassenkameraden an der Willcocks Nursery School den Spitznamen "Warrior Princess" (zu Deutsch: Kriegerprinzessin) bekam. Bei öffentlichen Auftritten blitzte ihre kecke Art auch schon durch, als sie zum Beispiel bei den Commonwealth Games den Fotografen ihre Zunge herausstreckte und schielte. Ihre Eltern haben übrigens auch Spitznamen für ihre Prinzessin auf Lager: Papa William bezeichnet sie als "Migonette", was "klein und zierlich" bedeutet. Kate nennt ihre Tochter Lottie.

Seit ihrem siebten Geburtstag 2022 ist viel passiert

Zum siebten Geburtstag , die die Prinzessin mit einer Zahnlücke zeigen. Die Aufnahmen hatte Prinzessin Kate selbst geknipst.

Seitdem hat sich für Charlotte einiges verändert: Die Familie zog im Sommer 2022 nach Windsor, Charlotte und ihre Brüder wechselten zur privaten Lambrook School in der Grafschaft Berkshire. Zuvor hatte sie die Thomas's School in Battersea besucht.

Zudem überschattete ein trauriges Ereignis ihr achtes Lebensjahr: Im September starb Familienoberhaupt Elizabeth II. Damit veränderte sich auch die Rangordnung: Charlottes Opa Charles stieg zum König auf, ihr Vater zum Thronfolger. Und Charlotte selbst kletterte ebenfalls einen Platz höher in der Thronfolge.

Sie trägt die Namen ihrer Urgroßmutter und Großmutter

Ihr voller Name lautet "Her Royal Highness Princess Charlotte Elizabeth Diana of Wales". Wie ihre Brüder kam sie im St. Mary`s Hospital in London zur Welt. Wenige Stunden nach ihrer Geburt am 2. Mai 2015 traten ihre Eltern mit ihr vor die zahlreichen Fotografen, die sich vor dem Krankenhaus postiert hatten. Getauft wurde sie am 5. Juli 2015 in der St. Mary Magdalene Kirche in Sandringham. Im Jahr 2017 absolvierte sie ihre ersten Auftritte in der Öffentlichkeit. Bei der Hochzeit ihrer Tante Pippa Matthews (39) im Mai fungierte sie als Blumenmädchen, im September reiste sie mit ihrer Familie nach Kanada.