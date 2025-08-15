Prinzessin Anne wird 75: Palast ehrt sie mit zweitem neuen Foto

Der Buckingham Palast veröffentlichte ein neues Porträt der Princess Royal anlässlich ihres 75. Geburtstags am 15. August. Fotograf John Swannell setzte die Tradition fort, die er seit Jahrzehnten mit Anne pflegt - von ihm stammen auch ihre Fotos zum 40., 50., 60. und 70. Geburtstag.

Der Buckingham Palast zelebriert einen besonderen Meilenstein: Prinzessin Anne wird am 15. August 75 Jahre alt. Anlässlich des großen Ereignisses veröffentlichte der Palast ein , das eine jahrzehntelange Tradition fortführt.

Das Bild entstand im Juli auf Gatcombe Park, Annes privatem Anwesen in Gloucestershire. Entspannt blickt sie in einem blauen Kleid mit weißen Details in die Kamera. Dahinter stand erneut John Swannell - ein Fotograf, der zur festen Institution der royalen Geburtstagsfotografie geworden ist. Seit 1990 dokumentiert er Annes runde Geburtstage: damals den 40., später den 50., 60. und 70. Geburtstag.

Ein Fotograf als royaler Chronist

Swannells Verbindung zur königlichen Familie reicht weit über seine Arbeit mit Anne hinaus. Auf seiner Website führt er eine beeindruckende Liste royaler Aufträge auf. 1994 beauftragte ihn Prinzessin Diana persönlich, sie gemeinsam mit ihren Söhnen William und Harry zu fotografieren.

Die Liste seiner royalen Arbeiten liest sich wie ein Who's Who des Königshauses: Er fotografierte Prinz Edward und Sophie, die Duchess of Edinburgh, für eine Briefmarke zu ihrer Hochzeit. Auch die Queen Mother ließ sich von ihm für eine Briefmarke zu ihrem 100. Geburtstag ablichten. Queen Elizabeth vertraute ihm sowohl für ihr Goldenes als auch ihr Diamantenes Jubiläum.

Zweites offizielles Bild zum Geburtstag

Das neue Portrait ist bereits das zweite offizielle Bild, das der Palast zu Annes 75. Geburtstag veröffentlichte. Bereits eine Woche zuvor, am 8. August, , Vizeadmiral Sir Timothy Laurence (70).

Dieses Foto stammte von Chris Jackson, dem royalen Fotografen von Getty Images, und zeigte das Paar vor dem französischen Staatsbankett im Windsor Castle am 9. Juli. Anne trug die Festoon Tiara und die Royal Family Orders ihres Bruders König Charles sowie ihrer verstorbenen Mutter Queen Elizabeth.

Seltener Stilwandel sorgt für Aufmerksamkeit

Das Tiara-Portrait erregte besondere Aufmerksamkeit bei royalen Beobachtern - und das lag nicht nur am festlichen Anlass. Erstmals seit 50 Jahren hatte Anne ihre Haare anders gestylt. Statt ihrer charakteristischen Bouffant-Frisur, von der sie ein halbes Jahrhundert lang kaum abgewichen war, trug sie ihre Haare zu einem eleganten Chignon hochgesteckt.

Für die als "fleißigste" Royale geltende Anne markiert der 75. Geburtstag einen weiteren Meilenstein in einem Leben voller Verpflichtungen.