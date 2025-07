Prinzessin Anne bekommt erste eigene Münze

Zum 75. Geburtstag erhält Prinzessin Anne eine ganz besondere Würdigung: Die erste britische Münze, die speziell zu ihren Ehren geprägt wurde. Das 5-Pfund-Stück zeigt ihr offizielles Wappen.

Prinzessin Anne (74) wird am 15. August 75 Jahre alt und erhält zu diesem besonderen Anlass ein besonderes Geschenk: Die erste britische Münze, die speziell zu ihren Ehren geprägt wurde. Das verkündete die Royal Mint, die Münzprägeanstalt des Vereinigten Königreichs.

Das 5-Pfund-Stück zeigt ein offizielles Porträt der Princess Royal, aufgenommen vom königlichen Lieblingsfotografen John Swannell. Auf dem Bild trägt Anne die Aquamarine Pineflower Tiara. Zusätzlich ziert ihr offizielles Wappen die Münze,

Das Wappen der Prinzessin ist reich an Symbolik: Drei Löwen in den ersten und vierten Quadranten repräsentieren England, ein aufgerichteter Löwe im zweiten Quadrant steht für Schottland, und eine besaitete Harfe im dritten Quadrant symbolisiert Irland.

Auf der Münze steht geschrieben: "The Princess Royal - Celebrating 75 Years - Duty and Devotion". Die Royal Mint stellte das Design am 18. Juli in den sozialen Medien vor und schrieb: "Schließt euch uns an, während wir Ihre Königliche Hoheit die Princess Royal feiern, die ihren 75. Geburtstag mit der ersten britischen Münze zu ihren Ehren begeht."

Eine außergewöhnliche Royal

Als zweites Kind und einzige Tochter der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) und Prinz Philip (1921-2021) hat sich Anne stets innerhalb der königlichen Familie hervorgetan. Sie überlebte 1974 einen berüchtigten Entführungsversuch und wurde 1976 als Reiterin die erste britische Royal, die an Olympischen Spielen teilnahm.

1973 heiratete Prinzessin Anne Captain Mark Phillips (76), mit dem sie zwei Kinder hat: Peter Phillips (47) und Zara Tindall (44). Das Paar lehnte königliche Titel für ihre Kinder ab und gab an, sie sollten ein möglichst normales Leben führen. "Ich denke, es war wahrscheinlich einfacher für sie, und ich denke, die meisten Menschen würden argumentieren, dass es Nachteile hat, Titel zu haben", sagte . "Also denke ich, das war wahrscheinlich das Richtige."

Lebenslanges Engagement

1987 verlieh ihr die Queen den Titel Princess Royal - einen Titel auf Lebenszeit. Sie ist erst die siebte Princess Royal, die diese Ehre seit ihrer Einführung im 17. Jahrhundert erhält. Anne und Mark ließen sich 1992 scheiden, im selben Jahr heiratete sie Vice Admiral Sir Timothy Laurence (70).

Als arbeitende Royal ist Anne in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten und übernimmt eine Vielzahl von Aufgaben. Sie wird häufig als "fleißigste Royal" bezeichnet und dient noch immer als Schirmherrin von über 300 Wohltätigkeitsorganisationen, Organisationen und Militärregimentern im Namen ihres älteren Bruders König Charles (76).