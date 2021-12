Prinzessin Amalia feiert 18. Geburtstag - was sich jetzt ändert

Prinzessin Amalia feiert am Dienstag ihren 18. Geburtstag und der Palast feiert sie mit sechs neuen Fotos. Am Mittwoch steht zudem ein wichtiger Termin an.

Prinzessin Catharina-Amalia der Niederlande feiert am Dienstag, den 7. Dezember ihren 18. Geburtstag. Ihr zu Ehren hat der Palast sechs neue Fotos veröffentlicht, von denen wurden.

Drei Fotos zeigen sie in einem roten Kleid mit offenen gewellten Haaren, leichtem Make-up und zartem Schmuck in einem Palastsaal mit Wandgemälden und Kronleuchtern. Die andere Serie ist ebenfalls dunkel gehalten. Darauf trägt die Prinzessin von Oranien, wie sie seit der Thronbesteigung ihres Vaters, König Willem-Alexander (54), am 30. April 2013 heißt, ein dunkel gemustertes Kleid mit goldenen Elementen des niederländischen Labels LaDress. Um den Hals trägt sie eine Kette mit dem Buchstaben "A".

Während sie in der roten Serie freundlich lächelt, sieht sie auf den anderen Fotos ernster aus. "Die Fotos wurden diesen Herbst im Huis ten Bosch Palast aufgenommen", teilt die Königsfamilie mit. ?

Neue Aufgaben für Amalia

Dieser ernstere Blick passt auch zu ihren neuen Aufgaben, denn Prinzessin Amalia rückt nun etwas mehr in den Fokus. "Sie ist 'nach dem Gesetz' ab heute Mitglied des Staatsrates", schreibt der Palast auf Social Media. "Morgen [Mittwoch, Red.] wird die Prinzessin von Oranien vom Vorsitzenden, König Willem-Alexander, in den Staatsrat geführt", heißt es in dem Post weiter. Bei diesen Zusammenkünften soll die Kronprinzessin auf ihre Rolle als zukünftige Königin vorbereitet werden. Darüber hinaus wird Amalia eine Rede im Schloss Kneuterdijk in Den Haag halten.

, hat der Oranjebond die Niederländer dazu aufgerufen, den 18. Geburtstag von Prinzessin Amalia im großen Stil zu feiern. Unter anderem soll der Tag ihrer Volljährigkeit mit Glockengeläut und orangefarbenen Fahnen im ganzen Land zelebriert werden.

Prinzessin Amalia ist die Tochter von König Willem-Alexander und der gebürtigen Argentinierin Máxima der Niederlande (50). Die beiden sind seit 2002 verheiratet und haben zudem die Töchter Alexia (16) und Ariane der Niederlande (14).