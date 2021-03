Prinzessin Alexia macht ihren Schulabschluss in Wales

Prinzessin Alexia der Niederlande tut es Prinzessin Leonor aus Spanien gleich: Auch sie kehrt ihrer Heimat den Rücken, um künftig in Großbritannien zur Schule zu gehen.

Für Prinzessin Alexia (15) beginnt ein neues Kapitel. Die zweitälteste Tochter von König Willem-Alexander (53) und Máxima der Niederlande (49) wird nach dem Sommer ihre Heimat verlassen, um im weit entfernten Wales, Großbritannien, ihre schulische Ausbildung fortzuführen. Die 15-Jährige werde demnach Schülerin des United World College (UWC) of the Atlantic, dessen Einrichtungen länderübergreifend als renommierte Eliteschulen gelten.

Wie der Palast mitteilte, strebe Prinzessin Alexia in Großbritannien das sogenannte International Baccalaureate an, ein weltweit anerkanntes Abitur. Mit diesem Vorhaben steht die Niederländerin nicht allein da. Auch Prinzessin Leonor (15), Tochter des spanischen Königspaares Felipe VI. (53) und Letizia (48), hat sich jüngst für einen Umzug in die Gemeinde Llantwit Major in Wales entschieden. Sie soll bereits im Sommer mit dem Unterricht vor Ort beginnen und das International Baccalaureate nach zwei Jahren in der Tasche haben.

