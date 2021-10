Prinz William zeigt sich gut gelaunt und in lässigem Look

Prinz William ist die Freude ins Gesicht geschrieben: Der britische Royal hat nun die stargespickte Gästeliste zur Verleihung des von ihm initiierten Earthshot Prize bekannt gegeben.

Prinz William (39) hat die Promigäste für die Gala des Earthshot Prize bekannt gegeben. Dazu hat , auf dem der britische Royal gemeinsam mit den Moderatoren der Verleihung, Dermot O'Leary (48) und Clara Amfo (37), aus einer geöffneten Tür hervorlugt. Der Ehemann von Herzogin Kate (39) hat dabei ein breites Grinsen aufgesetzt und trägt zur lässigen Jeans einen dunklen Pullover.

Umweltpreis soll jährlich vergeben werden

Prinz William ist der Initiator des Umweltpreises, der am 17. Oktober im Londoner Alexandra Palace verliehen wird. Die Veranstaltung wird unter anderem auf BBC One übertragen. Der Earthshot Prize soll jährlich vergeben werden, sodass bis 2030 mindestens 50 Lösungen für die weltweit größten Umweltprobleme wie Luft - und Müllverschmutzung gefunden werden. Die Preisträger erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 1 Million Pfund (umgerechnet etwa 1,2 Mio. Euro), um ihre Ideen voranzutreiben.

Zu der allerersten Verleihung in London werden Star-Auftritte von Ed Sheeran (30), Shawn Mendes (23) oder Coldplay erwartet. Ebenfalls ihre Unterstützung zeigen wollen die Schauspielerinnen Emma Thompson (62) und Emma Watson (31), Schauspieler David Oyelowo (45) und Fußballspieler Mo Salah (29), die gemeinsam mit Herzogin Kate die Preise übergeben werden.