Prinz William vor Finale der Frauen-EM: "Die Nation ist so stolz"

Prinz William fiebert offenbar bereits dem Finale der Frauen-EM entgegen. Es wird erwartet, dass er die englischen Fußballerinnen in Basel unterstützt - und vor Ort auf weitere Royals trifft.

Am heutigen 27. Juli steigt in Basel das Finale der Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Um 18:00 Uhr soll der Anpfiff zum Spiel zwischen England und Spanien ertönen. Prinz William (43) gilt als großer Unterstützer der Lionesses, wie die englische Mannschaft oft genannt wird.

Es wird nicht nur erwartet, dass William persönlich nach Basel kommt, um die Lionesses im Finale anzufeuern. Er fiebert dem Match offenbar auch bereits entgegen. In einer persönlichen Nachricht, die auf dem offiziellen Instagram-Account von ihm und seiner Ehefrau, Prinzessin Kate (43), veröffentlicht wurde, wünscht er dem Team schon im Vorfeld viel Erfolg.

"Viel Glück an die Lionesses", steht in einer Story, die mit "W" unterzeichnet wurde und daher von ihm persönlich stammt. Weiter schreibt er: "Die Nation ist so stolz, dass ihr nach einigen beeindruckenden Comebacks das Finale erreicht habt! Wir alle werden euch anfeuern!" Ob William womöglich eines oder mehrere seiner Kinder in den Basler St.-Jakob-Park mitbringt, ist derzeit nicht bekannt.

Royal-Treffen im Stadion?

Schon vor einigen Tagen hatten britische Medien berichtet, dass William, der Schirmherr des englischen Fußballverbands ist, sich am Sonntag in der Schweiz das Finale live ansehen möchte. Im Stadion werden aber nicht nur die Engländerinnen auf die Spanierinnen treffen, es dürfte auch zu einer royalen Begegnung kommen.

Denn wie kürzlich unter anderem vom spanischen Team , werden auch mindestens zwei Royals aus den eigenen Reihen anwesend sein. Thronfolgerin Prinzessin Leonor von Spanien (19) und ihre Schwester, Infantin Sofia (18), sollen das Endspiel als Vertreter des Königshauses besuchen. König Felipe VI. (57) und Königin Letizia (52) wurden nicht erwähnt, die Schwestern kommen offenbar ohne ihre Eltern zum Finale.

Wer die Begegnung live mitverfolgen möchte, kann ab 17:15 Uhr das ZDF einschalten. Der Moderator Sven Voss stimmt dann gemeinsam mit der Expertin Kathrin Lehmann auf das Endspiel, das um 18:00 Uhr beginnt, ein.