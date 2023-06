Prinz William: Von der Glamour-Hochzeit ins Fußballstadion

Von der glamourösen Royal-Hochzeit in Jordanien zum Sportevent nach London: Prinz William war am Samstag für das FA-Cup-Finale im Fußballstadion in London.

04. Juni 2023 - 18:46 Uhr | (eee/spot)

Prinz William überreicht Erling Haaland von Manchester City die Siegermedaille. © imago images/Colorsport

Als leidenschaftlicher Fußballfan und Vorsitzender des Fußballverbandes ließ sich Prinz William (40) das Finale des FA-Cups am Samstagabend im Londoner Wembley Stadion nicht entgehen. Von der Tribüne aus verfolgte der Sohn von König Charles III. (74) aufgeregt das Endspiel zwischen Manchester City und Manchester United und sang auch die Nationalhymne mit. Bei seinem Stadionbesuch zeigte sich William im klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte mit Streifenmuster. 2:1 siegte ManCity am Ende gegen ManUnited. William überreichte den Spielern im Anschluss den Pokal sowie die Medaillen und gratulierte per Händedruck. "Glückwunsch ManCity für einen brillanten FA-Cup-Sieg - eine bemerkenswerte Saison. Und unser Mitgefühl an ManUnited, ihr habt eure Fans stolz gemacht", Zwei Tage zuvor noch bei Royal-Hochzeit in Jordanien Nur zwei Tage zuvor waren William und seine Ehefrau, Prinzessin Kate (41), noch bei der Hochzeit des jordanischen Kronprinzen Hussein bin Abdullah (28) und Rajwa Khalid Alseif (29) in der Hauptstadt Amman zugegen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de