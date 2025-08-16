Prinz William und Prinzessin Kate ziehen mit ihrer Familie um

Prinz William und Prinzessin Kate ziehen um. Das britische Thronfolgerpaar und seine Kinder wollen nach drei schwierigen Jahren offenbar einen Neuanfang wagen. Das ist über ihr neues Zuhause bereits bekannt.

Nach drei Jahren im Adelaide Cottage brechen Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) ihre Zelte ab und ziehen in ein neues Zuhause. , soll das Paar gemeinsam mit seinen Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) in die acht Schlafzimmer umfassende Forest Lodge im Windsor Great Park ziehen. Demnach planen die beiden, dort auch nach Williams Thronbesteigung zu bleiben.

Deshalb ziehen Kate und William um

Die Entscheidung für den Umzug fällt nach drei schwierigen Jahren im Adelaide Cottage, das nur rund zehn Autominuten entfernt ebenfalls in Windsor liegt: In dieser Zeit starb Queen Elizabeth II. (1926-2022) und sowohl Kate als auch König Charles III. (76) erhielten Krebsdiagnosen.

In der Gegend fühlen sie sich allerdings wohl. "The Sun" zitiert einen Insider: "Windsor ist ihr Zuhause geworden. Die letzten Jahre waren jedoch wirklich herausfordernd." Die Prinzessin und der Prinz erhofften sich von der Forest Lodge einen "Neuanfang".

Die Lage in Windsor soll es dem Kronprinzenpaar zudem ermöglichen, aktiv am Alltag seiner Kinder teilzuhaben, in dem sich auch der Weg zu ihrer Schule, der Lambrook School, verkürzt.

Neues Zuhause muss noch renoviert werden

Laut dem Bericht müssen Kate und William ihr neues Zuhause vor dem Umzug noch renovieren. Offenbar wurde die Prinzessin bereits beim Aussuchen von Möbeln gesichtet, unter anderem von einem Tisch mit Platz für 24 Personen. Bei der 328 Jahre alten Lodge handelt es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude mit Stuckverzierung, Marmorkaminen und venezianischen Fenstern. Das Anwesen umfasst außerdem mehrere Cottages, einen großen Teich, einen Tennisplatz und ehemalige Stallungen. 2001 wurde die Lodge zuletzt renoviert.

In den vergangenen Jahren hat die Familie bereit ihren Wohnsitz gewechselt. Vom Kensington Palace in London ging es ins Adelaide Cottage. Zusätzlich nutzen sie Anmer Hall in Norfolk für Ferien und Wochenenden. Vor ihrer Hochzeit 2011 lebten William und Kate unter anderem in Schottland, Wales, London und Anglesey, wo William als Rettungspilot arbeitete.