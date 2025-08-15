Prinz William und Prinzessin Kate unterbrechen Sommerpause

Prinz William und Prinzessin Kate haben ihre Sommerpause unterbrochen, um am 80. Jahrestag des VJ Day der Kriegsopfer des Zweiten Weltkriegs zu gedenken.

Die Royals haben ihre Sommerpause unterbrochen, um eine Tradition zu pflegen, die ihnen besonders am Herzen liegt. Prinz William und Prinzessin Kate, beide 43, meldeten sich am Freitag, dem 15. August, mit einer emotionalen Botschaft in den sozialen Medien zu Wort.

"Heute, am 80. Jahrestag des VJ Day, erinnern wir uns an den Mut, das Opfer und die Widerstandsfähigkeit aller, die gedient haben", schrieben die beiden in dem Statement, . Besonders gedachten sie den britischen und Commonwealth-Truppen, die im Asien-Pazifik-Raum kämpften. "Wir schulden der Generation, die so viel gegeben hat und der wir immer dankbar sein werden, unseren bleibenden Dank", so das Königspaar weiter.

Emotionale Worte mit persönlicher Note

Die Nachricht unterzeichneten William und Kate mit ihren Initialen und dem Satz: "Damit wir nicht vergessen." Diese Worte haben in Großbritannien eine besondere Bedeutung und werden traditionell bei Gedenkfeiern für Kriegsopfer verwendet.

Der VJ Day markiert das Ende des Zweiten Weltkriegs in Japan und im Pazifik. Die japanische Kapitulation folgte den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. August 1945. Bereits im Mai hatte die königliche Familie, einschließlich Williams und Kates drei jungen Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7), das Ende des Krieges in Europa gefeiert.

König Charles mit bewegender Ansprache

Auch König Charles III. richtete sich in einer bewegenden Ansprache an die Nation. Vor einer offiziellen Gedenkfeier würdigte Charles Veteranen und ihre Angehörigen für ihren Dienst vor acht Jahrzehnten. "An die Familien all derer, die gedient haben, und an diese traurig schwindende Schar von Veteranen unter uns: Bitte wisst, dass der Mut und die Kameradschaft, die in der dunkelsten Stunde der Menschheit gezeigt wurden, eine Flamme ist, die für die Ewigkeit lodern wird", so der König.

In seiner Rede erinnerte Charles sich auch an seinen Großvater König George VI., der vor 80 Jahren das Ende des Krieges verkündete. "Der Krieg ist vorbei, erklärte mein Großvater, König George VI., in seiner Ansprache an die Nation und das Commonwealth am VJ Day vor 80 Jahren - vier kurze Worte nach sechs langen Jahren des Blutvergießens, der Angst und des Leidens",

Der König erwähnte auch das Leid der Städte unter dem Abwurf der ersten Atombomben in den letzten Kriegswochen. "An diesem bedeutsamen Jahrestag sollten wir auch innehalten und anerkennen, dass im letzten Akt des Krieges ein immenser Preis von den Bürgern von Hiroshima und Nagasaki bezahlt wurde - ein Preis, von dem wir beten, dass ihn keine Nation jemals wieder zahlen muss", so Charles weiter.