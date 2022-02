Prinz William und Herzogin Kate unterstützen die Ukraine

Die britischen Royals stellen sich geschlossen hinter das ukrainische Volk. Jetzt sagten auch Prinz William und Herzogin Kate ihre Solidarität in einem Tweet zu.

Auch Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) haben sich via Twitter nach der russischen Invasion mit der Ukraine solidarisiert. berichten sie zunächst von einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (44). Man habe das "Privileg" gehabt, ihn gemeinsam mit seiner Frau Olena Selenska (44) im Oktober 2020 zu treffen.

Damals habe man von der "Hoffnung und dem Optimismus für die Zukunft der Ukraine" erfahren. Abschließend heißt es: "Heute stehen wir an der Seite des Präsidenten und des gesamten ukrainischen Volkes, das mutig für diese Zukunft kämpft."

Auch Harry und Meghan unterstützen die Ukraine

Bereits am Donnerstag äußerten sich Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) zu dem Krieg in der Ukraine. Man stehe "an der Seite der Menschen in der Ukraine", . Es sei von Russland ein Verstoß gegen internationales und humanitäres Recht.