Prinz William und Herzogin Kate: Neue Pärchenfotos zum Hochzeitstag

Prinz William und Herzogin Kate posten süße Pärchenfotos von sich zum Hochzeitstag. Ton in Ton in royalem Blau strahlen sie in die Kamera.

29. April 2021 - 07:56 Uhr | (ili/spot)

Prinz William und Herzogin Kate bei ihrer Hochzeit am 29. April 2011 © imago images/Colin Edwards

Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) feiern am heutigen Donnerstag (29. April) ihren 10. Hochzeitstag. Zu diesem schönen Anlass posteten sie neue Pärchenfotos von sich auf ihrem Instagram-Account. sitzen sie eng aneinander gekuschelt und strahlend in einem Garten. "10 Jahre", lautet der Kommentar. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Eine Stunde später veröffentlichten sie , ebenfalls aufgenommen von Fotograf Chris Floyd. Diesmal stehen sie Arm in Arm vor einem Gebäude. Beide Bilder sind laut Bildunterschrift im Laufe der Woche für das Jubiläum entstanden. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Auffällig auf beiden Fotos ist neben dem Strahlen vor allem auch die Farbe der Kleidung des königlichen Paares: Für den Anlass wählten Prinz William und Herzogin Kate einen Ton-in-Ton-Look in royalem Blau. Bei ihm sind es Hemd und Pulli, sie trägt ein Kleid mit Blümchenprint in der Farbe. Prinz William und Herzogin Kate gaben sich nach vielen Beziehungsjahren am 29. April 2011 in der Westminster Abbey in London das Jawort. Seither sind sie auch Eltern von drei Kindern geworden: Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (3).