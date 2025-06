Prinz William stattet Englands Fußballerinnen einen Besuch ab

Die royalen Daumen sind gedrückt: Prinz William hat vor der Frauen-Europameisterschaft die englischen Fußballerinnen getroffen. Bei seinem Besuch in einem Fußballzentrum machte er sich sogar nützlich.

Prinz William (43) hat es sich nicht nehmen lassen, den Lionesses persönlich viel Glück zu wünschen. Der britische Thronfolger war an diesem Montag Ehrengast im Fußballzentrum St. George's Park in Burton-upon-Trent, wo sich die englische Frauenmannschaft als EM-Sieger von 2022 auf die kommende Europameisterschaft vorbereitet, die am 2. Juli in der Schweiz beginnt.

"Ein ganz besonderer Überraschungsbesuch!", heißt es der Mannschaft zu Gruppenbildern mit dem Royal. Demnach nahm William heute an einer "Made For This Game"-Session im St. George's Park neben den ehemaligen Lionesses Rachel Brown-Finnis (44) und Kerry Davis (62) teil. Die Kampagne "Made for this Game" wurde zur Unterstützung junger Mädchen im englischen Frauenfußball ins Leben gerufen.

Royaler Trikot-Druck

Prinz William traf auch die Mitarbeiter der Nationalmannschaft und die Spielerinnen, darunter Michelle Agyemang (19) oder Aggie Beever-Jones (21), um mehr über ihr Training zu erfahren. Zudem tauschte er sich mit Nationaltrainerin Sarina Wiegman (55) aus. Der Ehemann von Prinzessin Kate (43) wurde sogar aktiv und beteiligte sich an einer Trikot-Bedruckungsaktion. Bilder zeigen den Royal umringt von Spielerinnen an der Druckmaschine.

William, der seit 2006 Präsident der Football Association (FA) ist, wurde im Juli 2024 zu deren Schirmherr ernannt. "In Anbetracht der aktiven Rolle Seiner Königlichen Hoheit, des Prinzen von Wales, innerhalb des Fußballverbands wird das Amt des Präsidenten zu diesem Zeitpunkt nicht neu besetzt werden", wurde zu der veränderten Rolle des englischen Fußballverbands erklärt.

, könnte Prinz William seine Unterstützung auch vor Ort zeigen und die Frauen-EM besuchen. Demnach wird er mindestens ein Gruppenspiel der Lionesses verfolgen. Das erste Spiel des Teams in der Gruppe D findet am 5. Juli in Zürich gegen Frankreich statt.