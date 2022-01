Prinz William schlägt Poirot-Darsteller David Suchet zum Ritter

Prinz William hat den Schauspieler David Suchet am Dienstag zum Ritter geschlagen - für dessen wohltätige und schauspielerische Verdienste.

Prinz William (39) hat den britischen Schauspieler David Suchet (75) am 25. Januar auf Schloss Windsor zum Ritter geschlagen. . Der Royal zeichnete Sir David Suchet, der mit seiner Ehefrau Sheila Ferris vor Ort war, für dessen Verdienste auf der Bühne und im Bereich Wohltätigkeit aus. , dass Suchet diese Ehre zuteil werde.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Besonders bekannt ist Suchet für seine Darstellung des Privatdetektivs Hercule Poirot in der Fernsehserie "Agatha Christie's Poirot". Seine Karriere begann Ende der 1960er Jahre am Theater, zahlreiche Film- und Serienrollen folgten. Zudem war er bereits für unterschiedliche Preise, wie mehrfach für den britischen BAFTA Award nominiert. 2002 wurde er Officer of the Order of the British Empire (OBE), 2011 Commander of the Order of the British Empire (CBE).

Auch 102-jähriger Magier geehrt

Unter anderem am Dienstag für gemeinnützige Verdienste ausgezeichnet wurde der 102-jährige Magier Henry Lewis aus London. , der auf dem Instagram-Profil von Prinz William und seiner Frau, Herzogin Kate (40), veröffentlicht wurde, zeigt Lewis seine Zauberkunst. "Ich mache keine Tricks, ich mache Magie", erklärt er darin.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert