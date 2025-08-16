Prinz William lehnt Versöhnung mit Prinz Harry ab: "Zutiefst verletzt"

Prinz Harry und König Charles denken angeblich über eine Versöhnung nach. Doch wäre das auch im Sinne der anderen Familienmitglieder? Ein Royal-Insider verrät nun, warum für Prinz William das Tischtuch irreparabel zerschnitten ist.

Angeblich wünscht sich Prinz Harry (re.) eine Versöhnung mit der britischen Königsfamilie. Prinz William hat daran wohl kein Interesse mehr.

Rassismus, fehlende Empathie und angebliche Lügen: Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (44) haben mit ihren Vorwürfen gegen das britische Königshaus für mächtig Furore gesorgt. Doch trotz großer Vertrauensbrüche durch seinen jüngsten Sohn soll König Charles (76) die Hoffnung auf eine Aussprache nie ganz aufgegeben haben. Seit einigen Wochen kursieren Versöhnungsgerüchte um das royale Vater-Sohn-Gespann. Aber was sagt der Thronfolger Prinz William (43) dazu?

Insider über Prinz William: "Noch immer zutiefst verletzt"

Ein Palast-Insider hat gegenüber dem britischen verraten, dass für William eine Versöhnung in nächster Zeit eher keine Option darstelle: "Der Prinz von Wales ist nach wie vor zutiefst verletzt von den verschiedenen Anschuldigungen, die Prinz Harry in seinen Memoiren und den endlosen Rundfunkinterviews der letzten Jahre erhoben hat."

Der Insider sagt über Prinz William: "Es ist nicht geplant, in naher Zukunft mit dem Herzog von Sussex Kontakt aufzunehmen oder ein Treffen mit ihm zu arrangieren, und unabhängig davon, ob Mitglieder der Familie eine Versöhnung anstreben, ist dies sicherlich nicht im Sinne des Prinzen. Sowohl der Prinz als auch die Prinzessin von Wales konzentrieren sich voll und ganz auf ihre verschiedenen wichtigen Aufgaben und ihre eigene Familie."

Bilder, die der Vergangenheit angehören: Die ehemaligen "Fab Four" Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan. © dpa/Kirsty O'connor

Versöhnung von Harry und Charles: Steckt Meghan dahinter?

Dass von einer möglichen Versöhnung vor allem Herzogin Meghan profitieren könnte, hatte erst kürzlich eine andere Royal-Expertin in den Raum geworfen. Valentine Low vermutete im Gespräch mit "The Sun", dass die 44-Jährige ihr geschädigtes Image aufpolieren wolle – weshalb sie Prinz Harry angeblich zu einer Aussprache mit seinem Vater überreden möchte: "Ich denke, es wird Meghans Ruf nur guttun und ihr helfen, die Marke 'Meghan' auszubauen."

Kollegin Sarah Hewson hatte daraufhin zugestimmt und über die Herzogin von Sussex gesagt: "Meghan ist jemand, der einen Plan hat. Nichts geschieht durch Zufall, und ich glaube, Harry verlässt sich bei vielen Dingen im Leben auf Meghan." Wer auch immer die royale Versöhnung herbeizuführen versucht – Prinz William scheint von der Idee jedenfalls nicht überzeugt zu sein.