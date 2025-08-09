Prinz William landet vor Kate in neuer Royals-Beliebtheitsstudie

Eine aktuelle YouGov-Erhebung zeigt wenig überraschende Ergebnisse bei den Sympathiewerten der britischen Königsfamilie. Während William und Kate ganz vorne landen, bildet ein umstrittener Royal das Schlusslicht.

Die neuesten Umfrageergebnisse von YouGov haben die öffentliche Wahrnehmung der britischen Royals offenbart: Prinz William (43) und seine Ehefrau Prinzessin Kate (43) gehören zu den .

Mit beeindruckenden 74 Prozent positiver Bewertungen sichert sich der Thronfolger den Spitzenplatz in der Umfrage des britischen Markt- und Meinungsforschungsinstituts, während die Princess of Wales knapp dahinter mit 71 Prozent folgt. Den dritten Rang erobert Prinzessin Anne (74) mit soliden 70 Prozent Zustimmung und bestätigt damit ihre Position als respektierte Vertreterin der Krone. Die "arbeitende Prinzessin" genießt traditionell hohe Wertschätzung für ihre pflichtbewusste Herangehensweise an ihre royalen Verpflichtungen.

Ihr Bruder König Charles III. (76) erreicht mit 59 Prozent positiver Bewertungen den vierten Platz - ein Ergebnis, das seine Rolle als regierender Monarch widerspiegelt, gleichzeitig aber auch die Herausforderungen verdeutlicht, denen er sich als Souverän gegenübersieht. Seine Frau Camilla (78) stößt auf geteilte Meinungen: 43 Prozent der Befragten haben eine positive Meinung von ihr, 44 Prozent eine negative. Weitere 13 Prozent haben "Ich weiß es nicht" angegeben.

Am unteren Ende der Beliebtheitsskala finden sich Prinz Harry (40) und Ehefrau Herzogin Meghan (44) wieder. Lediglich 28 Prozent der Befragten äußern sich positiv über den Duke of Sussex, während seine Ehefrau mit nur 20 Prozent Zustimmung noch schlechter abschneidet. Diese ernüchternden Werte unterstreichen die anhaltenden Spannungen zwischen dem Paar und der britischen Öffentlichkeit seit ihrem Rückzug aus den aktiven royalen Pflichten.

Prinz Andrew bleibt Schlusslicht

Den unrühmlichen letzten Platz belegt weiterhin Prinz Andrew (65) mit erschütternden 87 Prozent negativer Bewertungen. Nur fünf Prozent der Briten haben eine positive Meinung über den Duke of York - ein Wert, der sich seit seinem verhängnisvollen "Newsnight"-Interview 2019 kaum verändert hat. Auch war er auf dem letzten Platz gelandet.

Trotz der gemischten Bewertungen einzelner Familienmitglieder zeigen die Daten, dass die Institution der Monarchie selbst weiterhin Unterstützung genießt. 62 Prozent der Befragten bewerten die Königsfamilie als Ganzes positiv, während 58 Prozent die Monarchie als Institution befürworten.

Diese Zahlen verdoppeln nahezu die Anzahl der Kritiker, von denen 30 Prozent eine negative Meinung zur Familie haben und 32 Prozent der Monarchie skeptisch gegenüberstehen. Die Umfrageergebnisse wurden zwischen dem 5. und 6. August 2025 erhoben.