Prinz William gratuliert Fußballklub zu historischem Moment

Als Herzog von Cornwall hat Prinz William besonderen Grund zur Freude: Ein Fußballclub aus der Grafschaft feiert den historischen Aufstieg in die National League. Der Thronfolger gratuliert persönlich.

Von seinem Vater hat Prinz William (43) nicht nur den Titel Prinz von Wales geerbt, sondern auch den des Herzogs von Cornwall. Und als solcher hat der britische Thronfolger gerade etwas zu feiern: Zum ersten Mal in der Geschichte hat es ein Fußballverein aus der Grafschaft in die National League, Englands fünfte Liga, geschafft.

Prinz William gratuliert dem Verein aus Cornwall

Prinz William, selbst bekennender Fan von Aston Villa und Präsident des englischen Fußballverbands, ließ es sich nicht nehmen, dem Klub Truro City höchstpersönlich zu gratulieren. In einem Brief an Mannschaftskapitän Connor Riley-Lowe lobte er über seinen Privatsekretär die Leistung des Klubs: "Der Herzog weiß, dass Sie erst kürzlich nach einigen Jahren zurückgekehrt sind, und wird wie alle in Cornwall fest die Daumen drücken."

Truro City, auch bekannt als "The Tinners", wurde 1889 gegründet und ist der traditionsreichste Fußballverein der südwestlichsten Grafschaft Englands. Cornwall ist geografisch abgelegen und im englischen Profifußball kaum vertreten - die Region ist eher für Rugby und Cricket bekannt. Für viele Jahre spielte Truro City in den unteren Amateur- und Halbprofiligen, teils sogar außerhalb Cornwalls, da das alte Stadion "Treyew Road" 2019 abgerissen wurde. Erst 2023 kehrte der Klub mit dem neuen Heim "Langarth Stadium" zurück. Im April sicherten sich die Tinners dann sensationell den Aufstieg.

"Prinz William lässt Ihnen seine herzlichsten Glückwünsche zum Aufstieg in die National League ausrichten - als erstes Profiteam aus Cornwall überhaupt", heißt es in dem Schreiben, , weiter. Der Saisonstart steht unmittelbar bevor: Am Samstag geht es auswärts zu Wealdstone, eine Woche später folgt das erste Heimspiel gegen York City. In Cornwall fiebert man mit - und der royale Patron gleich mit.