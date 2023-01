Prinz William: Fragen zu Harry ignoriert er einfach

Prinz William und Prinzessin Kate haben ihren ersten öffentlichen Termin nach der Veröffentlichung von Prinz Harrys umstrittener Autobiografie absolviert. Nachfragen zu seinem Bruder hat William dabei offenbar einfach überhört.

Prinz William und Prinzessin Kate bei ihrer Ankunft am Royal Liverpool University Hospital.

Einmal mehr möchten die britischen Royals offenbar die Eskapaden von Prinz Harry (38) nicht kommentieren. Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach der Veröffentlichung von Harrys Autobiografie "Reserve" (Originaltitel: "Spare) und mehreren TV-Interviews des Prinzen, gaben sich Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) gut gelaunt, wie Bilder von ihrer Ankunft am Royal Liverpool University Hospital zeigen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

William und Kate seien dort unter großem Beifall begrüßt worden, berichtet. Bei dem Besuch sollten die Royals unter anderem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses treffen. Nachfragen zu seinem Bruder Harry schien William dabei gekonnt zu ignorieren. Ein kurzer Videoclip eines Korrespondenten des US-Magazins "People" , wie William eine entsprechende Frage komplett überhört.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Dabei hatte Harry gerade William in dem Buch nicht gerade gut aussehen lassen. Schon vor der Veröffentlichung am 10. Januar war berichtet worden, dass er darin unter anderem einen Streit beschreibt, bei dem William seinen Bruder angeblich gepackt und zu Boden geworfen haben soll.

Welche Doku, welches Buch?

Auch König Charles III. (74) hatte sich am Donnerstag erstmals nach der Veröffentlichung des Buches wieder bei einem öffentlichen Auftritt gezeigt. In Aberdeenshire habe er laut Medienberichten mit einem Lächeln auf den Lippen mit Royal-Fans sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Wohltätigkeitsorganisationen gesprochen. Ihm sei ebenso nichts anzumerken gewesen.

Es ist durchaus möglich, dass die Royals die Angelegenheit einfach unkommentiert aussitzen werden. Schon nach der Veröffentlichung der Doku-Reihe "Harry & Meghan" auf Netflix, in der Prinz Harry und seine Ehefrau, Herzogin Meghan (41), dem Palast unter anderem angeblich fehlende Unterstützung vorgeworfen hatten, präsentierte sich die Familie im Dezember bei einem traditionellen Weihnachtskonzert vereint und stoisch.

Die Welt zeigt unterdessen sehr wohl Interesse an Harrys Autobiografie. Am Veröffentlichungstag hatte sich "Spare" alleine in den USA, Kanada und Großbritannien 1,43 Millionen Mal verkauft, wie der Verlag Penguin Random House mitteilte.