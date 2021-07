Prinz William feiert England-Sieg

Die englische Nationalmannschaft hat den Einzug ins EM-Halbfinale geschafft. Unter anderem Prinz William und Liam Gallagher freuen sich in den sozialen Medien über den klaren Sieg "ihres" Teams.

Die englische Nationalmannschaft steht im EM-Halbfinale. Das Team von Gareth Southgate (50) setzte sich am Samstagabend (3. Juli) in Rom klar gegen die Ukraine durch. Prinz William (39), der das Achtelfinale live im Wembley-Stadion verfolgt hatte, hat nach dem Viertelfinale seine Begeisterung gezeigt.

"Eine weitere Top-Teamleistung von England an diesem Abend", erklärte der Royal nach dem Sieg und fügte an: "Ich kann das Halbfinale am Mittwoch kaum abwarten." Weitere britische Stars gratulierten in den sozialen Medien den Three Lions zum Triumph.

Viele Glückwünsche nehmen Bezug auf Englands Fußball-Hymne

Musiker Liam Gallagher (48) kurz und knapp gemäß Englands Fußball-Hymne: "It's coming home" (zu Deutsch: [der Fußball] kommt nach Hause"). David Baddiel (57), der mit Frank Skinner (64) den dazu passenden Song "Three Lions" für die Band The Lightning Seeds geschrieben hatte, Gallaghers Tweet und schrieb dazu: "Ok, ich lasse ihn es sagen."

Das Moderatoren-Duo Ant & Dec gemeinsam mit dem Hashtag #ItsComingHome an: "Schwer, sich da nicht mitreißen zu lassen." Sänger Ed Sheeran (30) lässt auf Instagram seine Fans wissen: "Leute, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber: It's coming home." Sein Kollege (23) und die Band zitierten ebenfalls die Hymne.

