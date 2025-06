Prinz William: Erster offizieller Besuch als Regimentskommandeur

Prinz William hat zum ersten Mal das Army Air Corps besucht, dessen Kommandeur er seit 2024 ist. Der Thronfolger informierte sich über moderne Kampfhubschrauber und militärische Neuerungen. Das Luftwaffen-Regiment war einst seinem Bruder Harry zugedacht.

Prinz William (42) hat der Wattisham Flying Station in Suffolk am Mittwoch zum ersten Mal einen offiziellen Besuch abgestattet. Dabei handelt es sich um jene Militärbasis, die einst eine zentrale Rolle in der Laufbahn seines Bruders Prinz Harry (40) spielte. Der Duke of Sussex war ursprünglich für den Posten als Regimentsführer vorgesehen.

Einblicke in militärische Modernisierung

Seit 2024 ist nun aber der Thronfolger neuer Colonel-in-Chief des Army Air Corps. William nutzte seinen Antrittsbesuch, um sich sichtlich motiviert ein umfassendes Bild von "seinem" Regiment zu machen. Die Einheit stellt Kampfhubschrauber in der britischen Armee. Besonderes Interesse zeigte er an den Erfahrungen aus internationalen Einsätzen und den neuen Kampfhubschrauber-Modellen.

Das Programm umfasste aber auch praktische Elemente: William nahm an einer Kampfsport-Trainingseinheit teil und besuchte das Archer's Breakfast, ein wöchentliches Zusammentreffen der Staffel für Militärangehörige und ihre Familien. Dabei verteilte er persönlich Brötchen. Zudem überreichte der Royal eine königliche Auszeichnung für besondere Verdienste und beförderte mehrere Soldaten vom Corporal zum Sergeant.

Ex-Regiment seines Bruders

Die Ernennung Williams zum Regimentskommandeur des Army Air Corps hatte 2023 für erhebliches Aufsehen gesorgt. König Charles (76) übertrug seinem älteren Sohn eine Position, die viele eigentlich für dessen Bruder Harry vorgesehen sahen. Der Duke of Sussex hatte selbst in diesem Regiment gedient. Während seines zweiten Afghanistan-Einsatzes in den Jahren 2012 bis 2013 diente er auf Apache-Hubschraubern. Nach seinem Rücktritt von den königlichen Pflichten im Jahr 2020 kam Harry jedoch nicht mehr als Regimentskommandeur infrage.

Die offizielle Amtsübergabe an William fand im Mai 2024 in einer feierlichen Zeremonie im Army Aviation Centre in Hampshire statt. Ursprünglich sollte er bereits im Januar dieses Jahres seinen ersten Besuch des Regiments absolvieren, dieser musste jedoch wegen schlechten Wetters verschoben werden.

"Ein wirklich sehr guter Pilot"

Doch auch Prinz William bringt umfangreiche Flugerfahrung in seine neue Rolle ein: Von 2010 bis 2013 diente er bei der Such- und Rettungseinheit der Royal Air Force in Wales. Anschließend arbeitete er bis 2017 als Rettungshubschrauber-Pilot bei der East Anglian Air Ambulance, bevor er sich vollständig seinen königlichen Pflichten widmete. Seit seinem Dienstende hat er keine vergleichbare militärische Verantwortung mehr getragen.

König Charles, der die Position des Colonel-in-Chief 32 Jahre lang innehatte, ist jedenfalls gänzlich überzeugt von den fliegerischen Fähigkeiten seines Erstgeborenen. "Das Großartige ist, dass er wirklich ein sehr guter Pilot ist - das ist ermutigend!", lobte er William bei der Amtsübergabe, .