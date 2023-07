Prinz William eröffnet Restaurant mit junger Unterstützung

Ohne Herzogin Kate, dafür mit der Hilfe von neunjährigen Zwillingen, hat Prinz William ein Restaurant eröffnet. Das Lokal liegt in einem Gartencenter, das zum Herzogtum Cornwall gehört - und damit dem Prinzen von Wales selbst. Sein Vater Charles war an der Neugestaltung der Einrichtung beteiligt.

Heimspiel für Prinz William (41): Der britische Thronfolger eröffnete am Montag im Herzogtum Cornwall das Restaurant "The Orangery" der "Duchy Of Cornwall Nursery", einem groß angelegten Gartencenter in Lostwithiel. Seine Frau, Herzogin Kate (41), war nicht dabei. Das Herzogtum befindet sich im Besitz des Prinzen von Wales, William übernahm es von seinem Vater König Charles III. (74) nach dessen Krönung.

Das exklusive Lokal "The Orangery" öffnete nach neunmonatiger Bauzeit seine Pforten. Für das Durchschneiden des Bandes bekam Prinz William süße Unterstützung. Die neunjährigen Zwillinge James und Violet Scott halfen ihm dabei. Die Kinder waren mit ihren Eltern gerade im Urlaub in Cornwall. Als die Schotten erfuhren, dass hoher Besuch in der Gegend weilt, die Gelegenheit zu einem Treffen wahr.

Prinz William im Hummelgarten

Neben "The Orangery" besichtigte Prinz William unter anderem auch den Hummelgarten. Dort bieten verschiedene Blumen den bedrohten Insekten eine Heimat.

Das Herzogtum Cornwall gehört seit dem 14. Jahrhundert dem jeweils ersten Sohn des britischen Monarchen. Die dort ansässige Baumschule existiert seit den späten 1960er-Jahren. Mitte der 70er-Jahre öffnete sie ihre Pforten für die Öffentlichkeit.

König Charles III. war in seiner Zeit als Prinz von Wales in die Neugestaltung des Gartencenters involviert. "Es ist sehr bedeutsam, dass sein Sohn, der 25. Herzog, uns zu diesem bedeutsamen Anlass besuchen wird", die Marketing-Managerin der Freizeiteinrichtung, Claire Vickers.

Es war Williams erster Besuch der Baumschule, seitdem er amtierender Herzog von Cornwall ist.