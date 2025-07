Prinz William erlebt Schützenfest der englischen Fußballerinnen

Prinz William erlebte live im Stadion einen deutlichen Sieg der Engländerinnen bei der Frauen-Fußball-EM in der Schweiz. Neben dem Ergebnis hatte es ihm ein junger Fan besonders angetan.

Am Dienstagabend hat sich Prinz William (43) noch für das Staatsbankett auf Schloss Windsor zu Ehren der Macrons herausgeputzt. Keine 24 Stunden später fand er sich bereits im Letzigrund-Stadion in Zürich ein, um dort die EM-Vorrunden-Partie der englischen Frauen-Nationalmannschaft gegen die Niederlande zu betrachten. Ein Trip, der sich für den Royal gelohnt hat.

Denn zu sehen bekam Prinz William ein ungefährdetes 4:0-Schützenfest der Spielerinnen von Cheftrainerin Sarina Wiegman (55). Vor allem mit einem jungen Fan auf der Tribüne schien Prinz William dieses Ergebnis herzlich gefeiert zu haben, wie die Bilder aus dem Stadion zeigen. An einer Stelle reckte das Kind mit seinen Fingern offenbar begeistert das Endergebnis des Fußballspiels in Richtung des Royals. Der würdigte die Geste mit einem anerkennenden Blick nebst Daumen nach oben.

Kommt es bald zum Spiel Deutschland-England?

Zu erwarten war ein derartig eindeutiges Ergebnis nicht - das Auftaktspiel gegen Frankreich hatten die Engländerinnen mit 1:2 verloren und waren folglich schon mit gehörig Druck in das Match mit der Niederlande gegangen.

Am 13. Juli steht eine weitere spannende Partei an, die sich William aus doppeltem Grund nicht entgehen lassen kann. Dann muss England schließlich gegen Wales ran - sicherlich ein Pflichttermin für den Prinzen von Wales.

Ein jeweiliges Weiterkommen vorausgesetzt, könnte es bereits im Viertelfinale zu dem Klassiker-Match Deutschland versus England kommen. Das erstplatzierte Team der Gruppe C spielt am 17. Juli gegen den Zweiten der Gruppe D. Am 19. Juli bekommt es derweil das erstplatzierte Team von Gruppe D mit dem Zweiten aus Gruppe C zu tun.

Das Team von Christian Wück (52) rangiert derzeit trotz zweier Siege auf dem zweiten Tabellenplatz in Gruppe C. Denn auch Schweden, der kommende Gegner, konnte die ersten beiden Spiele für sich entscheiden und hat ein leicht besseres Torverhältnis vorzuweisen. Nur mit einem Sieg können sich die DFB-Spielerinnen folglich noch auf den ersten Rang schieben.