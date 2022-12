Prinz William besucht Hochzeit seiner Ex-Freundin

Prinz William besuchte die Hochzeit seiner früheren Freundin Rose Farquhar in Gloucestershire. Prinzessin Kate ist auf den Bildern nicht zu sehen.

Prinz William (40) besuchte die Hochzeit seiner früheren Freundin Rose Farquhar (39) mit George Gemmell am Samstag in der Kirche St. Mary the Virgin in Gloucestershire. , ist der britische Thronfolger beim Betreten der Kirche durch einen Seiteneingang zu sehen. Der Prinz von Wales trug einen schwarzen Smoking und eine passende Fliege.

Zwei Ex-Freundinnen - aber keine Kate

Der Royal und die Singer-Songwriterin, die 2016 bei "The Voice" in Großbritannien auftrat, waren im Jahr 2000 ein Paar, nachdem sie sich im Beaufort Polo Club in Gloucestershire kennengelernt hatten. Damals hatte William gerade sein Abitur in Eton absolviert.

An der Universität im schottischen St Andrews lernte er 2003 seine heutige Frau Catherine, die Prinzessin von Wales, kennen. Von der Mutter seiner drei Kinder ist auf den Fotos der Hochzeitsfeier allerdings nichts zu sehen. Dafür soll noch eine ehemalige Flamme von William vor Ort gewesen sein.

Olivia Hunt, Williams letzte Freundin, bevor er Kate kennenlernte, war mit ihrem Ehemann, dem Anwalt Nicholas Wilkinson, anwesend, während Kates ehemaliger Verehrer Rupert Finch mit seiner Frau Natasha Rufus Issacs auftauchte.